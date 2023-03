"SRBI I BOŠNJACI SU ISTI NAROD" Analitičari objasnili šta stoji iza skandalozne izjave poslanika Bakira Izetbegovića

Poslanik SDA Bakira Izetbegovića, u Predstavničkom domu parlamenta BiH, Šemsudin Mehmedović izjavom na društvenim mrežama uporedio je Srbiju sa nacističkom Nemačkom.

U svojoj skandaloznoj objavi Mehemdović tvrdi da “nema te zemlje na Balkanu koja je sigurna od pošasti koja je iz želje za pljačkom iz Beograda pokrenula i vodila jedan svetski i četiri balkanska rata (dva pred prvi svetski rat, jedan na razvalinama Kraljevine Jugoslavije i jedan na razvalinama SFRJ) i inspirisala Hitlera.“

Poslanik Stranke demokratske akcije Šemsudin Mehmedović je sredinom jula 2013. godine uhapšen zbog sumnje da je počinio ratni zločin. Tužilaštvo BiH mu je stavilo na teret da je od proleća 1992. do jeseni 1993. godine zatvarao civile na područiju opštine Tešanj.

Čime su inspiraisani novi napadi na Srbiju iz Sarajeva? Ko je u Bosni u Hercegovini i danas sledbenik fašističke ideologije? Zašto ulice i škole u BIH i danas nose imena Mila Budaka, Jure Francetića i Mustafe Busuladžića?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovaraju prof. Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dragoljub Kojčić, politički filozof.

- To je autodestrukcija jedna koja je prisutna među Bošnjacima. Oni kao da nemaju čima drugim da se bave. Žalosna je Bosna, ako ovo doprinosi tome da neki političari budu popularniji. Bošnjaci jedninu pravu persperkivu imaju sa srpskim narodom i to je jedino realno moguće, što bi dovelo do njihovog napretka i perspektive u tom regionu. Put je vrlo prost, suživot i traženje zajedničkih elemenata, a ne razlika, a to je ono što neki Bošnjaci ne uspevaju da shvate - rekao je Miletić.

Osvrnuo se na poreklo Bošnjaka i istakao važnost dobrosusedsih odnosa:

- Dobro je poznato da to nisu nikakvi Arapi ili Turci nego Srbi i Hrvati koji su preuzeli muslimansku veru i dobili status naroda koji se najpre zvao muslimanski, a potom Bošnjački. Sada imate te kreatore nove istorije i sasvim je u redu da se oni deklarišu onako kako se osećaju, ali moraju znati ko su im preci. Srbi i Bošnjaci su isti narod. U ovoj situaciji kada Evropi preti kriza i ratna i svaka druga, veoma je važno da imamo dobrosusedske odnose, a ne da potkopavamo jedni druge. Ta autodestrukcija samo doprinosi onima koji žele da kontrolišu ovaj prostor iz inostranstva.

Kojčić smatra da je izjava Mehmedovića motivisana političkim ambicijama.

- Ja bih rekao da neko koristi priliku za ličnu promociju kako bi bio kalif umesto kalifa, odnosno da bude predsednik umesto Bakira Izetbegovića. Njegova popularnost je već odavno počela da pada. Zašto on koristi ovaj trenutak. Zato što sada idu pregovori između Beograda i Prištine i on sad pokušava da takoreći štrpne malo međunarodne pažnje - rekao je Kojčić.

Ukazao je na orjentaciju nekih Bošnjačkih pregovarača koji su na početku raspada Jugoslavije insistirali na kompromisu sa Srbima i mirnom rešenju jugoslovenske krize:

- Ja bih se nadovezao na izlaganje gospodina Miletića. Moramo da znamo da kada je počeo raspad Jugoslavije, vođeni su pregovori kada su veliki intelektuialci, poput Muhameda Filipovića zastupali bošnjačku stranu. Jedan od srpskih pregovarača bio je Nikola Koljević, veiki intelektualac, Šekspirolog. Podrazumevalo se da Alija Izetbegović stoji iza njihove pregovaračke pozicije, a iza srpske Radovan Kradžić.

Kako tvrdi pregovarači su bili na korak do postizanja mirnog kompromisnog rešanja koje je međutim stopirao tadašnji predsednik BiH Alija Izetbegović.

Oni su hteli da opstane Bosna i Hercegovina, a uvažavali su želju Srba da svi Srbi ostanu u jednoj državi, što naravno uključuje i Srbe u Bosni i Hercegovini. Tačka komproimisa je bila da Bosna i Hercegovina ostane u granicama Jugoslavije. Znate ko je to minirao? Alija Izetbegović. Na jednom je stopirana inicijativa koja je kosternirala Filipovića i ostale pregovarače. Prevladala je ratna logika tj. želja da se ratom postižu politički ciljevi - rekao je Kojčić.

