FIZIČKI OKRŠAJ BOSANSKIH POLITIČARA U HOTELU: Bajramović u liftu šamarao Samardžića (VIDEO)

Halil Bajramović, predsednik NIP-a Unsko-sanskog kantona bio je jedan od aktera incidenta koji se dogodio jutros u hotelu Holiday Inn, gde je došlo do okršaja njega i savetnika premijer USK-a, Sulejmana Samardžića.

Posle današnjeg incidenta i fizičkog okršaja, objavljen je i video na kojem je prikazan Halil Bajramović kako fizički napada Sulejmana Samardžića.

“Nakon današnjih izjava koje je Halil Bajramović dao medijima i u kojima tvrdi kako je potpuna neistina da je fizički napao Sulejmana Samardžića, savetnika premijera Vlade USK, i ovu laž ekspresno sustiže istina.

Ne računajući da se vrata lifta neće zatvoriti, Bajramovićev podmukli napad snimljen je i zorno dokazuje njegov kabadahijski napad, a ovaj “hrabri” NiP-ovac i novopečeni političar je u trenutku straha i rezigniranosti sam uspeo da snimi čak i pokušaj vlastitog bega s lica mesta u kojem ga je sprečio Rifet Hozanović. I tako javnost ima na uvid i snimak napada i drugi deo događaja nakon kojih je svaki komentar suvišan“, saopštili su iz NES BiH povodom današnjeg incidenta u Holiday Innu.

N1 u posjedu snimka napada Halila Bajramovića na Sulejmana Samardžića pic.twitter.com/Ev2uGzswwz — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) March 14, 2023

Inače, nešto ranije, gost Newsnighta bio je Halil Bajramović, predsednik NIP-a Unsko-sanskog kantona. Bajramović je bio jedan od aktera incidenta koji se dogodio jutros u hotelu Holiday Inn, gde je došlo do okršaja njega i savetnika premijer USK-a, Sulejmana Samardžića.

“Ako i zbog čega ne bih to učinio, ne bih zbog gostovanja večeras. Nisam. Ja sam doživio neugodnost. Ja sam predsednik Odbora za boračka i invalidska pitanja. Žurio sam na sednicu, imao sam iPad i iPhone u rukama, ušao sam u lift. U jednom trenutku je taj momak ušao zajedno sa mnom, kojeg skoro ne znam.

Znam da sam ga jednom komentarisao, jer je za mene neprihvatljivo da takva osoba može dogovarati četiri ministea uVladi FBiH. Video sam da je bio sa mojim NIP-ovcima u tim pregovorima.

S jedne strane se cela država angažovala da poništi magistarski rad Sebije Izetbegović, ne želim da ulazim u to, a s druge strane ovakva osoba da sedi i dogovara doslovno pola Vlade FBiH. To je za mene neprihvatljivo. To sam govorio na svojim organima“, kazao je Bajramović.

