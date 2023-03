🔔#Earthquake (#zemljotres) M3.8 occurred 24 km NW of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 07:33:44). More info at: 📱https://t.co/LBaVNedOuH 🌐https://t.co/ElGuzZoI80 🖥https://t.co/PadeC2q2eR pic.twitter.com/o9sOzGV8nf