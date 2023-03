U IBRINOJ KUĆI ZBOG DUHOVA NIKO NIJE ZASPAO 50 GODINA! Žene masno plaćaju da ovde provedu noć: Tvrde da im se OVO PRIVIĐA (VIDEO)

Paranormalne aktivnosti oduvek su privlačile pažnju ljudi širom sveta, a sada je tu karakteristiku koju je osetio u svojoj kući rešio da iskoristi i unovči jedan stanovnik Zenice u Bosni i Hercegovini. Ibrahim Kargić koga još zovu "Tata čaršija" neobičan je po mnogo čemu.

Ipak najviše pažnje privlači njegoba "soba duhova". Kako tvrdi u njegovoj kući koju je nasledio od oca u jednoj sobi niko nije zaspao do jutra punih 50 godina.

Nemirni duhovi i prikaze probude i zastraše svakoga, tvrdi on. Samo je njegov otac uspeo prespavati tri noći i jedna socijalna radnica jednu noć.

- Ja sam četiri noći noćio, ali nisam mogao izdržati. Morao sam naučiti i "Oče naš" i kada bih to izmolio, ond anestane. Kada me uhvati prvi san imam osećaj kao da neko prođe i čuješ da škripe podovi. Jednu noć mi došao čovek u beloj odori, belih brkova. Jednu noć u crnom stoji čovek kraj šporeta - priča on.

Ono što je posebno interesantno jeste da je on ovo uspeo čak i da unovči, s obzirom da sve veći broj žena plaća da prenoće u sobi.

Ibro je od nekih uzeo i avans i čeka hoće li se pojaviti da prenoće u toj sobi.

- Iz Slovenije se javila gospođa Bucka i tražila da noći u toj sobi. Poslao sam joj svoj devizni račun da uplati novce i kad god bude željela, može doći da prenoći. Čeka je pansion, VIP salon. Uplatila je 290 eura, a to govori papir kojeg imam od Western Uniona. Međutim, kasnije mi se javila i rekla da se plaši i da se predomislila. Rekao sam joj da je to njena stvar i da para nema, otišle, isparile - ističe kroz smeh i dodaje:

- Jedna žena je uplatila, ali mi se javila i rekla da se ipak plaši. Ima i jedna iz Amerike, ona mi je dala 600 dolara za ovo. Možda se pojavi i duh, ali to ne mogu garantovati

