ZAVŠIO NUKLEARNU FIZIKU, A UMESTO NAUKE BAVI SE KONOBARISANJEM! Ima jednu želju koju kao fizičar ne može da ostvari

Dušan Dubajić (27), mladi stručnjak iz Novog Grada, kako bi ostvario svoj san i kupio sebi automobil, svojom voljom uzeo je tacnu u ruke i nauku zamenio poslom konobara.

On za "Nezavisne novine" govori da je na PMF-u u Novom Sadu završio opštu fiziku, i da je posle toga na Katedri za nuklearnu fiziku diplomirao sa prosekom 8,5.

"Nakon toga sam se odselio u Prag i živeo tamo godinu dana, i na Karlovom univerzitetu završio kurs češkog jezika. Tamo sam bio i zaposlen, ali sam se silom prilika vratio u svoj rodni grad. Jedno vreme sam predavao matematiku u osnovnoj školi, pa sam radio kao zamena za učitelja u drugoj osnovnoj školi, ali to je isteklo", priča Dušan svoju priču za Nezavisne.

On je, kako ističe, pred sebe postavio ambicije i ciljeve kako bi kupio automobil, te mu izvor prihoda, radeći kao zamena u osnovnim školama, nije bio dovoljan da to postigne.

"Zbog toga sam se odlučio da se zaposlim kao konobar, to je bio moj izbor. Od početka februara radim ovaj posao i mislim da sam se dobro snašao", kaže Dušan.

Na pitanje da li je predavao konkurse za zaposlenje u svojoj struci u obrazovanju, Dušan je rekao da nije jer je, kako kaže, još u toku srednje škole shvatio kako funkcioniše sistem.

"Ne želim da se utopim u sistem i zarađujem svoje radno mesto na osnovu nekog broja glasova ili zaokruživanjem nekih imena na listama, to nije moj cilj. To je i bio razlog što sam otišao odavde sa 18 godina. Trenutno ne planiram da se zadržavam na ovim prostorima, ali dok sam tu, ne želim da ulazim ni u kakve minuse i smatram da je ovo možda teži, ali efikasniji put da dođem do automobila", naglasio je Dubajić.

Ciljevi u budućnosti su mu da pronađe radno mesto u inostranstvu, jer se već uverio da kolektivi, firme i sistemi u drugim zemljama više cene njegove kvalitete nego što je to slučaj u Republici Srpskoj.

"Planiram da odem negdje gdje će moj rad, trud, zalaganje i znanje biti više cenjeni. Meni je žao što to govorim, ali jednostavno je takva situacija. Naravno da bih volio da ostanem i doprinesem svojoj zajednici, jer znate kako kažu, 'nigdje nije kao kod kuće', ali situacija je da čovjek mora da traži bolje za sebe. Bio bih spreman da ostanem i nastavim svoj život u Novom Gradu i Republici Srpskoj, ukoliko bi mi to uslovi omogućili i ukoliko ne bih bio uslovljen partijskim zapošljavanjem. Trenutno je kod nas aktuelna situacija u vezi sa odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovsku goru, a ja sam jedan od retkih stručnjaka u našoj lokalnoj zajednici koji bi mogao dati objektivan stav ili naučno mišljenje o tom pitanju. Upućen sam u te stvari i dovoljno sam stručan da dam svoje mišljenje. Ipak, upitna je procena stručnosti od strane nadležnih organa kad je ova tematika u pitanju. Nažalost, prioriteti su, verovatno, neki drugi kvaliteti", zaključuje razgovor za "Nezavisne novine" ovaj mladi stručnjak.

Kurir.rs/Nezavisne