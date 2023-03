PROTEST ZENIČKIH RUDARA: Zbog blokade računa ostali bez februarskih plata, kreću u blokadu magistralog puta

ne odustaju do rešenja problema

Zenički rudari krenuli su prema magistralnom putu M-17 gde će, kako su najavili, blokirati saobraćaj i ostati dok ne bude deblokiran račun Rudnika mrkog uglja Zenica, zbog čega im nisu isplaćeni plata i topli obrok za februar.

Rudari su, nakon neprospavane noći, jutros dali još jedan rok Gradskoj upravi Zenica da sa Elektroprivredom BiH i Upravom Rudnika mrkog uglja Zenica riši blokadu računa, a budući da se to nije dogodilo do 10 časova odlučili su da krenu ka magistralnom putu, gde će ostati do deblokade računa, prenose federalni mediji.

Predsednik Sindikata RMU Zenica Elvedin Avdić zatražio je da rudari završe sve aktivnosti i da se vrate u Dom rudara, ali okupljeni su se na to oglušili, te krenuli ka magistralnom putu.

Rudari su pozvali i svoje porodice da im se priključe na protestnom skupu.

Gradsko veće Zenice juče je jednoglasno dalo saglasnost gradonačelniku i Gradskoj upravi da u što kraćem roku izvrše deblokadu računa ovog rudnika.

Data je i saglasnost da se u narednih 30 dana sa Elektroprivredom, Rudnikom i Gradskom upravom pronađe rešenje kako će se plaćati dug Rudnika gradu Zenici.

Rudnik duguje gradu oko tri miliona KM za zatezne kamate za ranije isplaćeni dug za naknadu za gradsko zemljište.

