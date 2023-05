JEZIVO! ŠTA NAM SE DEŠAVA SA DECOM? Dečak zapretio da će napraviti pokolj u Bihaću poput onog u Beogradu: BIĆE NEZAPAMĆEN MASAKR!

Dečak iz Bihaća zapretio je je u objavi na Instagram nalogu da će izvršiti sličan masakr onom koji se juče desio u beogradskoj osnovnoj školi.

On je zapretio da će ubiti učenike i radnike u Ekonomskoj školi.

"Onaj dečak što je ubio osmoro dece je kraljina za mene! Onakvo nešto i ja spremam već duže vreme za Ekonomsku školu u Bihaću. Biće nezapamćen masakr u Bihaću, to vam se kunem životom! Kad ste me znali svi osuđivati i izbegavati, zbog toga će da bude teror”, stoji u objavi.

foto: Printscreen

Informaciju o ovom nemilom slučaju ima i policija, što je i potvrđeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona, prenosi portal ATV.

“Imamo informaciju. Obaveštava se i tužilaštvo. To je osoba koja je poznata nama u policiji. Ne znamo koje je godište. Ja mislim da jeste maloletan. Ne znamo da li je iko prijavio. Mi smo to videli na društvenim mrežama i onda mi to po službenoj dužnosti proveravamo”, rekao je Bahrudin Dželalagić, portparol MUP-a USK za portal “Avaza“.

Inače, ovaj dečak je i ranije bio sklon prijetnjama i zastrašivanju.

On je u oktobru prošle godine snimio video u kojem potvrđuje da je već silovao, te da će to sa zadovoljstvom uraditi opet.

"Pozdrav ljudi, ja sam silovao curicu od 12 godina i to ću opet uraditi i ne može mi ništa. To ću opet uraditi. Silovaću ih. Kad vidim tu istu curu, opet ću je silovati, tako da znate. Jesam silovao, i šta hoćete", poručio je maloletni mladić u svom obraćanju na Instagramu.

foto: Youtube Screeshot/Al Jazeera

Kako su mediji tada pisali, roditelji maloletnika su policijski službenici pa zbog toga verovatno poručuje da mu ne možete ništa.

Podsećamo, juče ujutru oko 8.40 časova u Beogradu učenik (14) je došao u školu sa dva pištolja i pucao na učenike i osoblje škole. Tom prilikom stradao je radnik obezbjeđenja škole i osam učenika, dok je povređeno šest učenika i jedna nastavnica.

Kako je juče rekao načelnik PU Beograd Veselin Milić dečak je ovaj stravičan zločin planirao mesec dana i pronađen je detaljan plan u stanu u kojem živi.

