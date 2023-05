OVAKO JE SRUŠEN STARI MOST U MOSTARU: Isplivao nikad viđeni snimak sa hrvatskih položaja OTKRIVENO I KO JE IZDAO NAREĐENJE (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube

Jedinstvena organizacija boraca grada Mostara i Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara objavila je autentični filmski materijal koji sadrži ekskluzivne i dosad neviđene snimke granatiranja i rušenja Starog mosta u Mostaru 8. i 9. novembra 1993. godine.

- Granatiranje Starog mosta snimala je posada Hrvatske vojske sa utvrđenja na kulama brda Hum iznad grada. Njihova kamera u kontinuitetu prati putanje više od 50 projektila koje ispaljuje tenk HVO sa lokaliteta Stotina tada lociranog na zapadnoj strani Bulevara iznad mostarskog naselja Kolonija - navodi se u saopštenju.

Na snimku se čuje i kad pripadnici vojske radiovezom navode posadu tenka da izvede što preciznija gađanja luka i temelja mosta dok istovremeno telefonom obaveštavaju komandu dokle se stiglo sa rušenjem.

- Sadržaj snimljenog materijala sa brutalnim psovkama i sočnim komentarima odnosno rafalima odobravanja i slavlja nad svakim direktnim pogotkom granate takođe neporecivo svedoči da je Stari most sa kompletnim istorijskim jezgrom granatiran i rušen iz patološke mržnje prema islamskom nasleđu, a ne nikako kao logičan vojni cilj koji treba uništiti - navodi se u saopštenju.

Navode i da je novootkriveni filmski materijal neporecivo filmsko svedočanstvo o tome ko je inspirisao, naredio, pratio tok granatiranja i slavio rušenje Starog mosta.

- Haški sud je u konačnoj presudi šestorici političkih i vojnih zvaničnika paradržave "Herceg Bosna" 29. novembra 2017. godine jasno definisao da je Stari most srušen granatama iz tenka sa položaja HVO, a filmski materijal koji posedujemo stavlja definitivno pečat i žigoše sramnu ulogu nalogodavaca ovog planetarnog kulturnog zločina od kojeg se službeni Zagreb i hrvatska struktura vlasti u Mostaru i Hercegovini nikada nisu ogradili - zaključuje se u reakciji.

Direktor Centra za mir i bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević je kazao da je film sasvim slučajno otkriven i da potvrđuje sve što je presudio Haški tribunal u presudi koja se odnosi na rušenje Starog mosta.

- Ponosan sam danas na činjenicu da nikada nismo optuživali hrvatski narod nego monstrume koji su ovo naredili i izvršili. Ponosan sam što smo Stari most odlučili da gradimo zajedno sa Svetskom bankom i UNESCO još 1997. godine i što je pored brojih zemalja koje su učestvovale u izgradnji hrvatska vlada na čelu sa premijerom (Ivicom) Račanom došla u Mostar i podržala projekat "Stari most - spomenik mira". Snimke neka dobro gledaju oni koji olako spominju rat i sukobe. Neka im bude opomena kroz šta su prošli građani našeg grada i Bosne i Hercegovine. I neka znaju, rekao sam to i 9. novembra 1993. godine, nema tih granata koje su mogle ubiti našu zajedničku ljubav prema ovom gradu i svemu onome što je kroz vekove bio - rekao je Oručević.

Za rušenje Starog mosta direktno se smatra odgovornim Slobodan Praljak, bivši komandant HVO, koji je tokom izricanja osuđujuće presude popio otrov u sudnici Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu u novembru 2017. godine.

(Kurir.rs/Klix)