"RS ODBACILA POLITIKU PODANIŠTVA KOJU TRAŽI ZAPAD" Dodik: Nastavljamo saradnju s Rusijom uprkos pritiscima Zapada

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da taj entitet nastavlja da sarađuje s Rusijom, bez obzira na stavove zapadnih zemalja o tome.

"RS nastavlja da sarađuje s Rusijom i ima pravo da i pored pritisaka, vodi svoju autentičnu politiku i nismo od onih koji su prekinuli saradnju, jer neki drugi vode rat protiv nje", napisao je Dodik na svom Instagram nalogu.

Dodao je da je RS odbacila "politiku podaništva koju traži Zapad, u pogledu sankcija i prekida saradnje sa Rusijom".

Dodik je ranije najavio da 23. maja putuje u Moskvu, gde će se sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Predsednik RS je dalje naveo da Bosna i Hercegovina na međunarodnom planu "zaustavlja Republiku Srpsku gde god može".

"Republika Srpska i danas poštuje Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH, ali se postavlja pitanje da li je to uopšte korisno? Zašto da poštujemo nešto što propada i pokušavamo da branimo, a usput nas okrivljuju da rušimo to što propada", ocenio je on.

Istakao je da "rat nije nikakva vrsta opcije" i da se RS ne priprema za to.

"Dajte nam priliku da živimo u zemlji u kojoj se Ustav, takav kakav je, poštuje", zaključio je Dodik.

