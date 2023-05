U Federaciji BiH od danas, nema pušenja u zatvorenim javnim mestima, u javnom prevozu, ali i u automobilima gde se nalaze maloletne osobe.

Dženana Sokolović cigarete konzumira preko 45 godina. Svesna je, kaže, štetnosti koju uzrokuju, ali tu naviku nikada u potpunosti nije mogla da iskoreni. Iako je dugogodišnji pušač, zabrana pušenja na javnom mestu neće joj predstavljati problem.

“Pa da vam kažem, ja sam pušač, pa ako je tako onda mora biti. Ima kuća pušiće se u kući i eto. Podržavam, ima raje koja ne puši, ima koje puši i eto”, kaže Dženana za UNU.

Građani Sarajeva sličnog su mišljenja.

“Ako mi pušimo i ako se mi trujemo, ne moraju se trovati oni koji ne puše”, kažu.

“Ma naravno da sam protiv pušenja, u svakom slučaju sam protiv. Ne pušim i ne idem po kafićima gde se puši”.

“Mislim da je najveće zlo našeg čovečanstva cigarete i takve droge, utiču posebno na mlade ljude. I mislim da ne bi trebalo dozvoliti da se puši ni u jednom slučaju, ni u jednom prostoru”, konstatuju građani u anketi.

Vlasnici ugostiteljskih objekata negoduju - treba da zovemo policiju ako neko ne ugasi cigaru?

Vlasnici ugostiteljskih objekata u kojima se cigarete najviše i konzumiraju biće dužni na vidnim mestima istaći znak “zabranjeno pušenje”.

U objektu ne smeju biti istaknute pepeljare i druge posude za odlaganje pepela. Pušenje se dozvoljava samo u posebnim prostorijama predviđenim za to. Ugostitelji očekivano negoduju.

“U slučaju da je gost zapalio cigaretu, mi smo dužni da ga opomenemo, zabranimo mu uslugu, da zatražimo da napusti prostor, a ako ne onda smo dužni da pozovemo nadležni organ, ako je zadužena policija, da policija ga odstrani. Je li to bruka i sramota?” pita Amir Hadžić, predsednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH.

Zakon o zabrani pušenja na javnom mestu u Federaciji BiH stupa na snagu danas, 28. maja. Ugostiteljski objekti imaće 6 meseci vremena za prilagođavanje, dok će se fizička lica odmah početi kažnjavati. To znači da – ukoliko budete pušili u automobilu u kojem se nalazi maloletna osoba – dobićete kaznu.

“Važno je napomenuti da se raspon kazne kreće od 100 do 15 hiljada KM (od 50 evra do 7.500 evra), međutim, one se počinju naplaćivati godinu dana od dana primene zakona. Nadzore će vršiti kantonalna inspekcija, tržišno turistička inspecija, sanitarna, svako u okviru svoje nadležnosti”, kaže Vildana Brdarić, portparol Uprave za inspekcijske poslove KS.

Osim cigareta, pod zabranom je obuhvaćena i upotreba nargile, vodene lule, elektronskih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)