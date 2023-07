HUSEIN IZ MAGLAJA PROVEO 51 GODINU IZA REŠETAKA: Ženio se 13 puta, a tvrdi da je za sve krivo MAJČINO PROKLETSVO (VIDEO)

Provesti jednu godinu u zatvoru nije malo, ali provesti 51 godinu iza rešetaka jedinstven je primer.

Husein Ibraković (79) zvani Car iz Maglaja upravo je toliko proveo iza rešetaka. ATV navodi da se Ibraković ženio čak 13 puta, isto toliko se razvodio, a za sve je kako kaže krivo majčino prokletstvo.

Bosanac koji je godine proveo iza rešetaka navodi da za mnoga dela za koja je osuđen nije bio kriv. Tvrdi da su mu sudije presuđivale zatvorske kazne "po inerciji" čim bi videle koliko je prethodno puta "ležao" i da je više puta robijao "bez dokaza".

Priznaje da je počinio neka teška dela među kojima je bio i pokušaj ubistva zbog kog je "počeo karijeru" kao mladić odlaskom u maloletnički zatvor. Navodi da je samo branio brata.

- Buraza su napala šestorica. Kod nas je običaj da ako čovek ne nosi pištolj nosi nož dobar. Ja imao taj nož. Da nisam imao taj nož u džepu brata bi ubli. Udario sam ga tri puta nožem - priča Ibraković.

Od tada, kako tvrdi, imao je tri kazne po 15 godina u KPD Zenica uz brojne kazne koje su mu spajane u jedinstvene uz više kršenja uslovne slobode.

Kako se u sve ovo uklapa majčina kletva, ko je i šta s njim radio, kako je bilo u zatvorima, kakve žene su se udavale za njega, ali i mnoge druge priče iz njegovog života možete da pogledate ovde:

Na društvenim mrežama se oglasio i jedan bivši radnik KPD Zenica.

- Upoznao sam ovog čoveka radeći u KPD Zenica. Uistinu je pravi car. Evo kratke anegdote... Taksista ga je vozio dva dana po mestima gde je želeo. Kada je trebalo da plati za vožnju rekao je taksisti da ga odveze ispred KPD Zenica. Ušao je u zatvor i nije se vraćao. Taksista dođe na kapiju i pita službenika na kapiji šta se desilo s ovim čovekom što je ušao i zašto se ne vraća jer mu je dužan za vožnju... A službenik mu kaže: "Pa to je naš Car, on ovde služi kaznu, vratio se sa vikenda". Tako ga je taksista dva dana vozao, ali Car nije platio. Taj službenik sam bio ja. Onda taksista mi kaže: "Ma halal mu bilo, niko me ovako nije navukao". Čak je i kaput ostavio u taksiju, kako bi taksista bio siguran da će se vratiti. Car legenda - napisao je ovaj bivši službenik čuvenog zatvora.

