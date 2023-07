"GLAVNA META JE SRBIJA!" Analitičari komentarišu krizu u BiH: SVE SE RADI U JEDNOM CILJU! RS jedini branilac Dejtonskog sporazuma

Političke krize u Bosni i Hercegovini odnosno Republici Srpskoj, toliko su česte, gotovo permanentne, da samo pominjanje BiH asocira na zamršenu situaciju i problem.

Trenutno se tamo odvija institucionalna konfuzija, a od analitičara se može čuti da je reč o najvećoj političkoj krizi posle Dejtona!

Najnoviji povod za eskalaciju zapravo uopšte nije nov, već stari, dugogodišnji problem - nepriznati visoki predstavnik Kristijan Šmit i njegovi potezi, strane sudije u Ustavnom sudu BiH, reakcije Milorada Dodika koji javno i dosta brutalno osporava Šmitov legitimitet i poništava njegove odluke. Na to treba dodati i upornost Šmita koji je izmenio Krivični zakon BiH tako da je neprimenjivanje njegovih odluka sada krivično delo.

Dodik pak po ko zna koji put govori o osamostaljenju Republike Srpske, a stručnjaci tvrde da bi potencijalni referendum o secesiji bio "nukelarna opcija". Poslednja tačka sporenja tiče se Ustavnog suda BiH u kom više neće biti sudija iz Republike Srpske, što se protumačilo "Dodikovim pokušajem potkopavanja i osporavanja legitimiteta Ustavnog suda".

Stvari su postale još više napete i zbog zahteva Denisa Zvizdića, predsedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da članice NATO Alijanse rasporede vojnike Severnoatlantskog saveza na teritoriju Brčko Distrikta.

Zašto je postalo toliko napeto u Bosni i Hercegovini? Da li je u toku najveća politička kriza od Dejtona? Kako će reagovati hrvatski premijer Andrej Plenković, da li će izvršiti pritisak na lidera HDZ-a Dragana Čovića da se distancira od najnovijeg poteza svog dugogodišnjeg saveznika Milorada Dodika i da li bi to predsednika Republike Srpske oslabilo?

Na ova pitanja u emisiji Usijanje odgovaraju Miodrag LInta, predsednik Saveza Srba iz regiona, Mile Bosnić, predsednik Udruženja Krajišnika Srbije i Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost.

- Ovo jeste najveća kriza, ali nije ju izazavala nikakva odluka narodnih skupština. To se ne može pripisati retorici nekog lokalnog nacionalnog lidera. To je ne samo neozbiljno već i neukusno. Zapad je ovde od početka krenuo sa potkopavanjem dejtonskog sporazuma. Dodik je rekao ako nema garancije za Srbe u BiH, a to je dejtonski sporazum onda je normalno da Srbi razmatraju alternativne opcije. Zapad je krenuo da uništi državotorni identitet republike Srpske koji joj je garantovan dejtonskim sporazumom. Zapad je taj koji ne dozvoljava da BiH bude država. U BiH ima više privremenih institucija nego samozvana država Kosovo - rekao je Galijašević.

Linta je ocenio da se sistematski radi na potkopavanju Dejtonskog sporazuma.

- Narodna skupština Republike Srpske je principijelno reagovala na antidejtonsku odluku suda Bosne i Hercegovine. Od završetka rata, Republila Srpska se principijalno drži dejtona. Nažalost, visoki predstavnik i slične insititucije rade na tome da se ruinira dejtonski sporazum i da se na kraju ukine Republika Srpska kako bi se ostvatio mcilj bošnjačke elite,a to je stvaranje proislamske unitarne Bosne i Hercegovina - rekao je Linta i dodao:

- Republika Srpska ne može mirno posmatrati ovakvo ponašanje suda Bosne i Hercegovine. Sada je cilj da se zemljište oduzima Republici Srpskloj. Ovde je cilj da se oduzmu nadležnosti entitea, oduzmanje državne imovine i da se pretvori Republiku Srpska u jednu praznu ljuštuiru koja ne bi imala nikakav politički značaj, a da bi se stvorila unitartna Bosna i Hercegovina.

Bosnić smatra da je glavni cilj proizvođenja krize u BiH pritisak na Srbiju:

- Ovo treba posmatrati u jednom širem kontekstu našeg regiona. Glavna meta je Srbija. Mi smo ovakvih eskalacija imali u prošlih 7, 8 godina uvek kada je trebalo da se uzvrši neki pritisak na Srbiju. Ovo nije ništa novo i znalo se kakav će biti odgovr Milorada Dodika.

Istakao je da je Republika Srpska jedini principiječlni branilac Dejtonskog sporazuma od završetka rata:

- Jedini koji je branilac Dejtonskog sporazuma jeste Republika Srpska, a jedan od njegovih garanata je i država Srbija. Zbog problema na tzv. Kosovu, oni smatraju da se treba napraviti jedna gužva u BiH kako bi se Dodik malo ućutkao i tu se uvek pojavljuje taj čuveni faktor Rusija koja nema veze sa raspadom Jugoslavije niti sa ratom na ovim prostorima. Naš predsednik je dobio upozorenje kada je krenula kazna prema Vulina. Ove nije izolovan slučaj. Milsim da će Srbija čvrsto ostati uz dejtonski sporazum.

