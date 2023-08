"OVO JE KLJUČNA GREŠKA KOJA JE DOVELA DO MASAKRA U GRADAČCU" Kostić ukazuje na krivca: Ključan je bio pre svega jedan propust

Juče je sahranjena Nizama Hećimović koju je u petak u Gradačcu u Bosni i Hercegovini ubio nevenčani suprug.

Podsećamo, Nermin Sulejmanović je ubio Nizamu zato što ga je prijavila policiji zbog nasilja u porodici.

On je ubistvo Nizame prenosio na društvenim mrežama, a onda nastavio sa krvavim pirom u kojem je ubio ukupno tri i ranio još tri osobe.

Da li smo kao društvo zakazali, odgonetnula je gošća "Pulsa Srbije" Tijana Kostić, advokat.

S obzirom na to da je nasilje prijavljeno, Kostić je rekla zbog čega krvavi pir nije bio sprečen:

- U konkretnom slučaju, smatram da je bio propust suda, morala je bila određena mera zaštite od nasilja u poridici, a sudija je to propustila. Vidim da je pokrenut postupak u vezi njenog propusta u radu. Ključna greška je bila u proceni rizika. Tu procenu vrše najpre policajci, pa tužioci, a potom sudije. U tom lancu potrebno je da svako prepozna nasilje, u suprotnom može doći do ovakvih tragedija.

Potom je skrenula pažnju na Zakon o nasilju u porodici, ali je rekla da nije sigurna kako isti funkcionište u BiH:

- Konkretno ne znam kako je u Bosni regulisano, ali kod nas je 2017. uveden Zakon o nasilju u porodici, i on nalaže da i policija može da izrekne hitnu meru, ona je kratkog dejstva, svega dva dana, ali onda sudija produžava meru na još 30 dana. To je maksimum koliko može da se izrekne hitna mera. To je dovoljno vremena da sama žrtva pokrene postupak za zaštitu od nasilja po porodičnom zakonu, već tada, tokom postupka, može da ima zaštitu.

