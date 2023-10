DODIK SE OGLASIO NAKON PRVOG ROČIŠTA PRED SUDOM BiH: Sila Boga ne moli, ali Bog silu ne voli!

Završeno je prvo ročište predsedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku, kao i vršiocu dužnosti direktora Službenog glasnika Republike Srpske, Milošu Lukiću, održano u Sarajevu.

Oni se optužuju za nepoštovanje odluka Visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.

Dodik se oglasio nakon završetka ročišta okupljenim novinarima ispred Suda.

Istakao je da je ono što Kristijan Šmit čini, vršeći ulogu Visokog Predstavnika BiH, predstavlja "kršenje ustavnog poretka BiH i Dejtonskog sporazuma."

- Neizabrani stranac koji treba da bude imenovan rezolucijom pokušava da donosi akte i, ako mu se usprotivite, može da se ide u zatvor u rasponu od pet meseci do pet godina, i ja sam prvi koji je zbog toga ovde dovede - rekao je Dodik.

Istakao je da mu optužnica nije jasna.

- Ne znam na osnovu čega je ovo zasnovano. Ne mogu da verujem da postoje pravnici koji to sprovode i da ovo prihvataju. Ovo je politički proces protiv RS i mene kao njenog predsednika - dodao je.

Dodik je istakao i da postoji proces donošenja akata, koji se u RS poštuje, kao što je bio slučaj i sada.

- Ja kao predsednik proglašavam zakone potpisivanjem onih koji su prošli proceduru, čak ni Bošnjački klub u RS nije video ništa sporno u tome. Da su oni to problematizovali, to bi išlo na Ustavni sud, ali pošto su smatrali da tu nema kršenja, to je direktno došlo meni na potpisivanje - kazao je Dodik.

Dodik je istakao i nekoliko administrativnih propusta koji su na njega ostavili utisak da je u pitanju politički proces.

- U sudnici su dve zastave; zastava BiH, i zastava Federacije, nema zastave RS. Takođe sam tužbu dobio na latinici, a tražio sam da mi je dostave na ćirilici, jer je to moje pismo - rekao je Dodik.

Uprkos neslaganju, istakao je da će biti kooperativan.

- Doći ću i na sledeće sesije, to nije sporno, ali ovo je čisti politički proces. Ovde se radi o kriminalnoj grupi koja prati naloge američkog ambasadora i onih ohrabruju Šmita da stavi predsednika jedne republike u zatvor. Ovo je cirkus, ja sam pozvao i da mediji učestvuju u ovom cirkusu, ali nije im dozvoljeno - kaže Dodik.

Predsednik RS je takođe istakao i da je presuda de fakto već napisana, samo se čeka dužina kazne.

- Sila Boga ne moli, ali Bog silu ne voli - zaključio je Dodik.

Kurir.rs