"STRUJU NIJE PLAĆALA, ŠTEKALA DA ODE KOD NJEGA" Udala se za upola mlađeg, za dete ni da čuje?! Šok-priča ostavljenog muža

"Blokirala me i na Fejsbuku"

"Ostavila me i rekla: to je tvoje dijete, ti ćeš živit sa njim, ja ti ga ostavljam... Ja ga se odričem i - jednostavno, neće ni da čuje za njega", ovako svoju priču započinje Zlatan kog je žena ostavila sa sedmogodišnjim sinom i samo otišla bez reči objašnjenja. Udala se u drugo selo, u drugi grad, za upola mlađeg.

Na sve to, ostavljeni muž koji sam brine o sinu tvrdi: Kako je otišla, ona njega nije nazvala.

foto: Printscreen YouTube/Srećko Stipović

Struju nema, živi sa bolesnom majkom i malim sinom u kući koju mu je poklonio brat. Kako je rekao u kameru, njegova supruga samo je nestala, javila se i rekla mu kako ona više ne želi da živi s njim.

Pošto brine o sedmogodišnjem sinu koji je pošao u školu, Zlatan nema previše vremena za odlazak na neki duži posao. Majstor je za građevinske i molerske radove i ko god ga iz blizine pozove, on odmah ide ne bi li zaradio 20-30 bosanskih maraka, što je 10-15 evra. Prioritet mu je da plati dug za struju jer stiže zima, zabeležila je kamera Jutjub kanala Srećka Stipovića koji ovakve priče beleži širom Bosne.

"Dete niko neće da mi čuva, svi kažu 600 maraka" - Zakovan sam, mogu da radim samo od 11 do tri i nešto popodne dok je on u školi, jer posle moram po njega. Majka može da hoda, ali sama ne može ništa, u bolovima je, ni nju ne mogu da ostavim... Znala je to... Dete nema ko da mi čuva da ja mogu da idem da radim i zaradim. Gde god pitam, kažu 600 maraka, toliko košta da čuvaju dete koje, kaže, domaći uradi čim se vrati iz škole, dok je dana, jer struju nemaju - priča Zlatan koji kaže da mora da se plati žena koja će da čuva malog. Majka Stana kaže da je sin sad čuva, a da je drugačije, verovatno ne bi imala ni da jede. - Dete plakalo, pati za mamom, a ona se sigurno s nekim dopisivala - kaže baka Stana dodajući da je sin nije primio, umrla bi i gladna i žedna, jer tamo ni vode nije imala. Kad ih je rat razdvojio 1992, Zlatan je odrastao u domu misleći da mu majka Stana više nije živa, ali je posle rata saznao da jeste i pronašao ju je u Šipovu, gde se ponovo udala i sa drugim čovekom dobila još jednog sina. Kad joj je taj čovek umro, nasledila je malo neke

- Sposoban sam za rad, volim da radim - rekao je Zlatan koji je čak i u Sarajevo išao da radi dok mu je žena još bila tu, u kući.

Kuća koju mu je brat poklonio i u kojoj živi foto: Printscreen YouTube/Srećko Stipović

- Pa jesi li nešto posumnjao, da te vara? Jesam, sumnjao sam... Ali ona kaže nije, ne varam te... Dok jedan dan nije samo otišla i ostavila dijete... - veli Zlatan prisećajući se dana kad je sina ostavila kod njegove majke i rekla da će se vratiti, samo da skokne kod koleginice.

- Rekla, ja ću se vratiti, i nije se ni vratila, otišla, udala se za drugog... - kaže Zlatan koji je potom saznao da je u Tešnju jer je "taj njen lik iz Zenice", iako ona tvrdi da nije u tom mestu.

Veli, ni na Fejsbuk mu se ne javlja, ne odgovara na poruke, blokira ga...

- Zašto me ostavila? Ne znam, boga mi, šta je, pitao sam je koji je razlog, radio sam, borio sam se za tebe i dete, jednostavno mi kaže ti i ja ne možemo... Majka moja da li joj je smetala? Nije, ona je bila u prizemlju... Evo mesec i po kako je otišla, ne mogu ništa sad. Ona tri-četiri meseca nije struju plaćala, štekala pare da može da ode i oni došli, dug 400 i nešto maraka, samo isekli. Naložim, uveče upalimo sveću... Sanja je non-stop, sanja, trza se, viče mama-mama - kaže Zlatan objašnjavajući da se detetu nije nijednom javila, da neće da čuje za njega i da ga se odriče. Zlatan veli da je predao sudu da mu makar plaća alimentaciju.

foto: Printscreen YouTube/Srećko Stipović

Kuća u kojoj su zajedno živeli je fina, velika, uređena, bratovljeva... Brat je kupio kuću, predao je Zlatanu i rekao mu "evo ti, ja odoh". Kupio i samo rekao evo to je to, agencija ih dovela u kuću i rekla im da im je kupio kuću, a on je pre pet-šest godina otišao u Australiju i otad se nijednom nije javio.

Zlatan je u braku bio osam godina, rodio se mali, bilo im je fino, on radio, a malo i ona u pekari.

- Samo mi je poruka na Fejsbuk došla "ja sebi, ti sebi, ja idem, i ne traži me" - priča Zlatan koji se nameračio da sa detetom ode pravo kod nje jer sumnja da ona tome tamo, koji je od nje mlađi 18-19 godina, nije ni rekla da ima dete.

Kurir.rs/Youtube