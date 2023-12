"HALO, POLICIJA, MOLIM VAS ODMAH DOĐITE U PARK": Dan kada su Balkanci ŠOKIRALI Nemačku, prizor zaprepastio policajce

Mirni prolećni dan u maju 2018. poslao je policiju u Berlinu na prilično neobičnu intervenciju. U parku Volkspark Friedrichshain okupilo se 150 ljudi i na 12 ražnjeva peklo jagnje.

Prema tadašnjem saopštenju iz policije, objavljenom na njihovoj Facebook stranici, poziv jednog od zabrinutih građana glasio je otprilike ovako: - Molim vas dođite u Volkspark Friedrichshain - Nekoliko ljudi nabilo je cele ovce bez kože - na električni ražanj - pisao je tada nemački Bild.

Čini se da je prizor koji je nemačku policiju dočekao u parku verovatno šokirao više od samog sadržaja poziva - 12 ražnjeva s jagnjićima koji su cvrčali na vatri.

Oko njih je bilo okupljeno 150 ljudi, među kojima je bilo i dece koja su se igrala opasno blizu oko vrućih ražnjeva, priključenih na automobilske akumulatore.

Policija je prvenstveno imala primedbe zbog žara na suvoj travi i automobilskih akumulatora u parku. Jedan od korisnika na Facebooku je ispod policijske objave objasnio da se roštilj verovatno organizovao povodom pravoslavnog Vaskrsa.

Prema policijskoj evidenciji, većina od 150 prisutnih poreklom je iz Bosne i Hercegovine, pisao je Bild.

Berlinski mediji, među kojima i Berliner Morgenpost, pisali su da se radilo o osobama s nemačkim, bosanskohercegovačkim i hrvatskim državljanstvom.

Paljenje roštilja u nekim je parkovima dopušteno samo na određenim mestima, no to se ne odnosi na travnate površine, kao što je bio slučaj u Berlinu. Za uništavanje travnjaka predviđene su kazne i do 5.000 eura.

