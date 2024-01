TAŠTA ŠEĆERA NE MOŽE SEBI DA DOĐE OTKAD JE ČULA DA JOJ JE ZET ĆERKI U KUĆU DOVEO DRUGU ŽENU! Što me blatiš! A on merka i treću?!

Otac i majka Fatime Karić neutešni su i očajni otkad im je zet Elmedin u kuću kod njihove ćerke doveo i drugu ženu - Ukrajinku.

Priča je obišla čitav Balkan i mnoge je začudila, šokirala, a zbog toga ga je njegov otac navodno isterao i iz kuće. Prema najnovijim informacijama, Elmedin, Bosanac sa dve žene, pohvalio se pre nekoliko dana da su mu sad obe trudne - i Bosanka i Ukrajinka i da istovremeno čeka čak dve prinove u kući.

Njen otac kaže da je seljak čovek i da se toga ne stidi pa možda to i ne razume, pa veli da je kćeri rekao kad mu je došla u kuću: Što me blatiš, što me sramotiš... A ona njemu: Ne veruj babo u sve što čuješ...

Majka kaže da sebi ne može da dođe, da je obolela od tog stresa, a otac joj niti jede, niti pije...

- Krušne mrve juče u usta nisam uzeo, sebi samo da iskopam grob dole i da legnem... To ti je vakat budala - veli Fatimin otac.

- Majka joj ne može čudom da se načudi šta on priča da narod sluša, te kad s kojom spava, te koliki mu je polni organ, pa kako ga nije sramota pa to sluša njegova mater, pa deca koja će to sutra da gledaju... Nikad ga nisam mrzela a sad očima ne mogu da vidim... On joj ispira mozak...pa priča kako sam je ja gorela peglom, pa gađala šerpama, to nije istina - veli Šećera koja ne može da se smiri.

Otac veli da ništa od ovoga nije bilo dok se nisu pojavile te mreže...

- Ja znam svoje dete najbolje, to nije moja Fatima, ona pati, ona nije srećna, njoj je zaprećeno, ona je pod pritiskom, kaže njena majka.

- Babo ja njega volim - rekla je ocu a oni nju pitali pa je li to ljubav, pa znaš li ti da mesta uvek imaš kod nas.

