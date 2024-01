"SLAGAO ME DA JE ROBERT A ZOVE SE SABAHUDIN! ON BOŠNJAK, JA HRVATICA" Ruža je bila verena kad ga je upoznala: Živela sam idealno

Ruža (63) i Sabahudin (66) u braku su 45 godina, žive u mestu Lokvine u Bosni i Hercegovini i imaju zanimljivu ljubavnu priču.

- 45 godina smo zajedno, imamo troje dece, petoro unučadi i dvoje praunučadi. Ona je gazda u kući - započeo je priču Sabahudin.

- Ja sam se oko dece borila, on je bio na poslu. Nismo nikad bili u oskudici, uvek nam je bila puna kuća - nadovezala se Ruža.

Ona katolkinja, on Bošnjak

Njihova ljubavna priča traje već decenijama, zabavljali su se dva meseca, kada je ona došla kod njega i počeli su da žive zajedno.

- Moja mama je bila veliki vernik, a i njegova. On je mene slagao, rekao mi je da je Robert. Mi smo se zabavljali, ali nije rekao odmah da se zove Sabahudin. Bila je to ljubav, volela sam ga. Lagao je kad sam došla, zabavljali smo se dva meseca. Došla sam u muslimansko selo, nije mi to bilo neobično, jer smo svi bili izmešani. Družila sam se i sa muslimanima i sa Srbima. Moj otac nije bio nacionalista, i u crkvu je išao za Božić i za Uskrs. Tata se nikad nije ljutio. On je meni rekao da se zove Robert i razglednicu sam mu poslala iz Travnika na ime Robert, dobio je - rekla je Ruža za Jutjub kanal "Dolina Lašve".

Kako je ispričala, ona je, kada je upoznala Sabahudina, već bila verena, ali je ipak rešila da se uda za Sabahudina.

- Njegov brat nas je "fićom" dovezao. Sabahudin je tek došao iz vojske, bio je zgodan, lep. Imala sam momka tada i bila sam verena, ali udala sam se za Roberta, kad ono Sabahudin, ali nisam se pokajala. Imala sam idealan život, imam i sad - kazala je Ruža.

U zajednici, sa njegovim roditeljima, živeli su sedam dana, a onda su našli stan. Kažu i da im se roditelji nisu mešali u odluke i brak.

Sabahudin kaže i da kod Ruže ništa ne bi promenio, dok je njena želja da on sada bude više kod kuće.