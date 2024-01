"ILI SVE ILI NIŠTA": Dodik se oglasio povodom dogovora lidera NA DRŽAVNOM NIVOU, otkrio koji je njegov UTISAK

Bonus video:

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je dogovor lidera vladajuće koalicije na državnom nivou Bosne i Hercegovine, postignut prošle sedmice na sastanku u Laktašima, paket "sve ili ništa", iz kojeg se ne mogu uzimati samo delovi, odnosno "samo ono što neko želi".

"Ima tamo stvari kojima sam i ja nezadovoljan, ali smo se trudili da napravimo kompromis", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, komentarišući dogovor njegovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH i probosanske koalicije Trojka.

Dodao je da ima utisak da postoji volja da se pitanja definisana dogovorom realizuju u februaru, navodeći da je ključno pitanje usvajanje izmena Izbornog zakona BiH.

Prema njegovim rečima, razgovarano je i o zakonu o Sudu BiH, dodavši da u vezi s tim postoje neslaganja, jer je SNSD tražila da sedište Apelacionog veća Suda BiH bude u Banjaluci, dok predstavnici Trojke nisu bili spremni to da prihvate.

Dodik je dalje kazao da je razgovarano i Ustavnom sudu BiH, kako bi se iz tog suda odstranile strane sudije.

Naveo je da bi se dvoje srpskih sudija i dalje biralo u Narodnoj skupštini RS, po dvoje bošnjačkih i hrvatskih sudija u parlamentu Federacije BiH, dok bi se troje sudija, koji bi zamenili strane sudije, biralo u parlamentu BiH.

"Neće to biti strana volja, nego volja organa BiH. Dakle, to smo dogovorili da izradimo, da ne bi opterećivali evropski put, da do kraja aprila bude finalizovano", naglasio je Dodik.

(Kurir.rs/Beta/ Preneo: T.A.)

