"POJAVILA SE ŽENA U KNEŽEVU, TUČE SVE MUŠKARCE, HTELA MUŽA DA BACI SA BALKONA" Objava zapalila mreže:Sad se javila JUNAKINJA PRIČE

"Pojavila se neka žena u Kneževu 2000. godište. Tuče sve redom muškarce", stoji u objavi.

"Trenira karate ili džudo, valjda iz Han Pijeska. Neku veče htela nevenčanog supruga baciti sa balkona. Došla policija, privela njega, jer nju nisu smeli", dodaje se.

Ova objava privukla je pažnju jedne devojke koja tvrdi da se tu radi upravo o njoj, ali je oštro odbacila navode da je nevenčanog supruga pokušala da baci sa balkona.

"Ta devojka koja je 2000. godište iz Han Pijeska i trenirala karate, to sam ja. To je jedina istina u celoj objavi. Mislim da je trebalo pre da prokomentarišem ovu objavu, ali mi je čak bilo smešno dok to nije uzelo maha i otišlo predaleko", rekla je ona u videu na TikToku, koji je ubrzo uklonjen sa njenog profila.

"Da sam ja pokušala nekoga da bacim sa balkona, nije istina. Ja to da sam htela da uradim ja bih to uradila i to bi se tek čulo", dodaje ova devojka.

Ona je potvrdila da jeste bilo svađe sa njenim dečkom, ali ne i fizičkog sukoba.

"Momak je došao u pripitom stanju i malo smo se posvađali. Izašao je na balkon, s tim da ja uopšte nisam izlazila. Tu čak imam policijske službenike kao svedoke, tako da, smešno jeste, ali nekad mora postojati granica za neke laži i gluposti", kaže ona

Ističe da bi volela da se čuje sa osobama koje su se dopisivali i iznele ove tvrdnje, samo kako bi ih upitala kako se oni osećaju da se o njima radi.

"Čak bih ih častila za takve klevete i laži i gluposti. I eto, da obavestim da više nije nevenčani suprug nego venčani. Da se nešto slično tome desilo ne bi ni došlo do venčanja", zaključila je ona.

