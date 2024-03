"SVAŠTA SAM DOŽIVEO U SVOJOJ POLITIČKOJ KARIJERI" Dodik ŠOKIRAN optužbama Branislava Borenovića: "Ovo nisam mogao ni da zamislim"

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je svašta doživeo u političkoj karijeri, ali da nije mogao da zamisli da ga za preglasavanje Srba optuži Branislav Borenović.

"Ne znam šta bi me više pogodilo, da me za ugrožavanje srpskih nacionalnih interesa optuži Bakir Izetbegović ili Branislav Borenović. Svašta sam doživeo u svojoj političkoj karijeri, ali da me za preglasavanje Srba optužuje onaj koji je s Izetbegovićem i Komšićem direktno preglasavao Srbe kako bi u CIK nelegalno postavio predsednika Statutarne komisije PDP-a, nisam mogao ni zamisliti.

Не знам шта би ме више погодило, да ме за угрожавање српских националних интереса оптужи Бакир Изетбеговић или Бранислав Бореновић. Свашта сам доживио у својој политичкој каријери, али да ме за прегласавање Срба оптужује онај који је с Изетбеговићем и Комшићем директно… — Милорад Додик (@MiloradDodik) March 11, 2024

"Da li je moguće da baš sada Borenović ne čuje svoje partnere Izetbegovića i Komšića, koji jasno kažu da je usvajanjem ovakvog zakona trijumfovala samo Republika Srpska. Da je ovo tačno, najbolje govori činjenica da se ovaj zakon ne primenjuje nad Republikom Srpskom. Ovaj zakon je isključivo moralne prirode i vezan je za ponašanje i duple funkcije, a ne nacionalne prirode, pa im neće proći da to izjednače" napisao je Dodik na Društvenoj mreži Iks.

