MAJČINOM BIVŠEM DEČKU DA ISPLANIRA BEG IZ ZATVORA Sve su detaljno osmislili, a onda je plan propao zbog BIZARNOG RAZLOGA

Kako se moglo danas čuti, majka ovog 18-godišnjaka je nekada bila u vezi sa zatvorenikom, i oni su skovali plan njegovog bega iz zatvora St. Pölten, gde se tada nalazio.

Mladić je danas osuđen uslovno na 15 meseci zatvora, od kojih pet mora obavezno da odsluži.

Inače, kako prenose mediji, reč je o pokušaju bega, jer je plan propao u poslednjoj sekundi. Naime, mladić je došao pred zatvor, prebacio konopac preko zida zatvora, a zatim se odvezao. I možda bi sve i uspelo da konopac, kojim se zatvorenik pokušao popeti uz zid, nije pukao! Tako je ceo plan osujećen, a zatvorenik je prebačen u novi zatvor, sa maksimalnim obezbeđenjem.

Mladić je danas priznao da ga je zatvorenik, bivši partner njegove majke nazvao i predložio mu ovaj plan, na šta je on pristao:

“Bio sam glup i naivan. Nadao sam se da će me platiti za to”, rekao je danas ovaj mladić na suđenju.

U sve to se umešala i predsedavajuća sutkinja, koja ga je pitala:"Da li si znao kome pomažeš? Da li si znao zbog čega je on u zatvoru? On čeka izručenje BiH jer se sumnjiči za dvostruko ubistvo”, rekla mu je, još jednom naglašavajući da je pokušao da pomogne dvostrukom ubici.

Inače, na austrijskom sudu treba da se pojavi i zatvorenik koji je pokušao da pobegne, ali njegovo suđenje je odloženo do maja meseca. Trenutno se nalazi u zatvoru Stein gde su smešteni okoreli kriminalci i ubice.

