BOSANCI NAPRAVILI ZGRADU ZA 30 SATI: Komšije oduševljene, otišle na posao, a kad se vratile dočekala ih DVOSPRATNICA (VIDEO)

Kompaniji iz BiH bilo je potrebno samo 30 sati da u Austriji montira stambenu zgradu sa 20 stanova!

Projekat je obuhvatio izgradnju dve stambene zgrade modularnog tipa od 1.500 kvadrata stambenog prostora u Viner Nojštatu. Zgrada se inače sastoji od 27 modula i četiri segmenta terase.

- Većina ljudi ovaj tip gradnje poistovećuje s kontejnerima i montažnim kućama, to je u suštini neuporedivo s onim što mi proizvodimo, a to su višespratni objekti koji mogu da imaju različite namene. Modularna gradnja svakim danom postaje sve veći trend u građevinarstvu širom sveta zbog brzine gradnje, veće kontrole troškova i kvaliteta, ali i bolje samoodrživosti - rekao je izvršni direktor kompanije Module One Dino Šačirović za Biznisinfo.

Šačirović navodi da su građani Viner Noštajta bili oduševljeni brzinom gradnje i stepenom gotovosti isporučenih modula.

- Slučajni prolaznici su bili fascinirani načinom i brzinom gradnje, ujutro kad su kretali na posao bila je samo temeljna ploča, a već posle podne u povratku dočekale su ih završene dve etaže zgrade. Brzina njihove gradnje privukla je i medije širom Austrije - navodi Šačirović i dodaje da ga ohrabruje što vidi da je proizvod s oznakom "Made in Brčko" i "Made in Bosna i Hercegovina" jako dobro prihvaćen na tržištu Evropske unije.

