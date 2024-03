BOSNU I HERCEGOVINU TEK ČEKA PRAVI POSAO! Haris Plakalo pozdravio odluku da BiH dobije zeleno svetlo za pregovore o članstvu u EU

Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Haris Plakalo izjavio je danas da je sinoćnja odluka Evropskog veća o početku pregovora sa BiH nada građanima BiH za bolje sutra.

- Pre svega ovo je zaista jedan veliki iskorak i napredak BiH i možda još uvek mnogi nisu svesni važnosti same sinoćnje odluke kojom je na Evropskom veću dato zeleno svjetlo za početak pregovora sa BiH i njeno pridruživanje ostatku zemalja iz regiona - izjavio je Plakalo za agenciju Fena.

On je istakao kako napredak koji je učinjen na putu prema EU od strane politika i institucija u BiH ne sme biti minimiziran i da to treba priznati i prepoznati, kao i čestitati, te da sve drugačije ne bi bilo korektno. Plakalo je istakao da je sinoćnja odluka nada građanima Bosne i Hercegovine za bolje sutra, a politikama u BiH i političkim predstavnicima veća obaveza već od sinoć.

- Važno je da je Bosna i Hercegovina dobila zeleno svetlo, da je politička odluka o početku pregovora donešena u korist Bosne i Hercegovine. Ali, naravno, da bi se došlo do donošenja i usvajanja pregovaračkog okvira, faze screening, tzv. skeniranja, a zatim i otvaranja pregovaračkih poglavlja, potrebno je uložiti dodatne napore u ispunjavanju 14 prioriteta i onih osam tačaka koje su izvedene i postavljene prilikom sticanja uslovnog statusa kandidata u decembru 2022. godine. To je već deo koji je na Bosni i Hercegovini, te je sada više nego ikada krucijalno i bez imalo izgovora potrebno nastaviti sa usvajanjem zakona i ispunjavanjem zahteva koji su pred Bosnom i Hercegovinom da bi se što pre započelo sa otvaranjem poglavlja. To su već sada tehnički procesi nakon ove važne političke odluke koju je donelo Evropsko veće - kaže Plakalo.

On naglašava da se od EU više ne može očekivati bilo kakvo popuštanje.

- Zna se šta se treba raditi i šta se traži. Vreme je da svi unutar Bosne i Hercegovine, od pozicije, opozicije, medija, organizacija, naroda i svih građana, budu ujedinjeni kada su u pitanju dalji koraci Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu unutar EU, ispunjavanju obaveza i zahteva koji su postavljeni, usvajanju zakona, i predanosti pregovaračkom procesu, otvaranju poglavlja, pregovaranju, i zatvaranju istih, a sve to sada čeka Bosnu i Hercegovinu. Pravi posao tek predstoji - rekao je generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo.