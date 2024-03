BOKSERSKI TRENER MILENKO TOMIĆ OBLJUBIO DEVOJČICU: Sutra kraj maratonskog suđenja, slučaj digao na noge Republiku Srpsku

Okružni sud u Bijeljini sutra će, nakon maratonskog suđenja, koje je trajalo više od 2 godine, doneti presudu Milenku Tomiću (62), bokserskom treneru optuženom za seksualno zlostavljanje devojčice od 13 i po godina, koju je kao trener vodio na takmičenja.

Otac devojčice koja je bila Tomićeva žrtva kaže da je nakon dugog mrcvarenja porodica konačno dočekala taj dan i da se nada da će pravda pobediti.

– Ipak, neizvesnost još traje, jer ne znamo šta će sud presuditi. Tužiteljica Bojana Lazarević je tražila maksimalnu kaznu, dok je advokat optuženog Veselin Londrović tražio oslobađajuću presudu, tvrdeći da nije dokazano da je Tomić uradio ono za šta se tereti – kaže naš sagovornik.

Zanimljivo je da je, u cilju odugovlačenja procesa, kako bi se izbavio iz pritvora optuženi pribegavao raznim “vratolomijama”, pa je između ostalog tražio izuzeća svih učesnika u postupku, te davao i otkazivao punomoć svojim advokatima.

Tako je i Veselinu Londroviću nedavno otkazao punomoć da bi ga, kada je zakazana završna reč, ponovo angažovao.

Tužiteljica je tražila strogu kaznu, navodeći, kao otežavajuće okolnosti, to što je Tomić, kao trener, bio osoba od poverenja i za devojčicu i za njene roditelje, i da je on to zloupotrebio na najsvirepiji način.

Tužiteljica je, takođe, podsetila da je Tomić bio ranije osuđivan za seksualne delikte.

U trenutku kada je osumnjičen za pedofiliju, Tomić je bio predsednik Bokserskog saveza Republike Srpske i generalni sekretar Bokserskog saveza BiH.

- Nikad on nije bio bog zna kako uspešan bokser. Bio je poznatiji po tome što je imao veze u policiji i što je uvek vodao maloljetnice i bio upetljan u poslove sa prostitucijom – rekao je ranije bivši bokserski šampion iz Banjaluke, koji godinama poznaje Tomića.

Zbog mutnih poslova, koje je vodio u jednom hotelu i noćnom baru u predgrađu Bijeljine, Milenko Tomić je, 2003. uhapšen i osumnjičen za krivično delo “trgovina ženama radi prostitucije”.

Dobio je samo 3 meseca zatvora, što je blaga kazna za takvo delo.

Za delo koje se Tomiću sada stavlja na teret minimalna kazna je 8 godina zatvora, a poznavaoci prilika očekuju da će trener pedofil biti osuđen na 9 ili 10 godina.

(Kurir.rs/Blic/Srpskainfo/Preneo: Đ. M.)

Bonus video:

07:53 Advokatica Gordana Božilović Petrović i psihoterapeut Biljana Ćulafić o pedofilu iz Šapca koji je obljubio devojčicu (12)