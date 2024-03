NESTAO PRIPADNIK ORUŽANIH SNAGA BIH: Pojavio se na saslušanju u Foči, i od tada mu se GUBI SVAKI TRAG

Porodica Drage Tanaskovića, pripadnika Oružanih snaga BiH iz Čajniča traga za tridesetogodišnjim mladićem, za kojeg tvrde da je nestao nakon što je priveden u Policijsku stanicu u Foči.

Celi slučaj komentarisao je Tanaskovićev stric, Radoš.

"Radi kod vojske u Bileći, policija ga je pokupila 25. marta, oko ponoći, a zadržan je na ispitivanju do 26. marta u Policijskoj stanici Foča i kažu da je pušten u 21.05. Od tada je nestao, nije se javio kući u Čajniče, nije se javio na posao, nema ga. Niko nam ništa ne govori, mnogo smo zabrinuti šta se desilo. Šta god da je uradio neka odgovara. Ono što znamo je da ga je prijavio neki momak Njegoš, da li je on priveden, da li se čula ta druga strana, mi ne znamo. Ali momka od 30 godina nigde nema. Pokušavamo doći do bilo kakve informacije, da li je živ uopšte? Tri noći su prošle od tada, ovo je četvrti dan. Nestao je čovek, momak od 30 godina u centru grada i niko ništa", kaže za "Kliks" Radoš Tanasković, stric od Draga Tanaskovića.

Tanasković je navodno priveden zbog sumnje da je počinio krivično delo Iznuda u pokušaju.

"Ako je kriv neka odgovara, ali neka se ispita i osoba koja ga tuži, jer njega sad nema. Ako je on stvarno pretio nekome, zašto se taj neko ne ispita? Bojimo se najgoreg. Molimo sve ljude, ako znaju nešto ili imaju neku informaciju da nam jave. Poslednji put je viđen u Foči. Molim vas ljudi pomozite nam da nađemo Draga", očajan je stric Radoš Tanasković.

"Molim ljude ako nešto znaju da nam jave na broj 065 469 690", poručio je Tanasković.

Iz policije u Foči još uvijek se nisu oglasili o ovom slučaju.

