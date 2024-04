ZASTRAŠUJUĆE FOTOGRAFIJE JEZERA U BOSNI! Stručnjaci godinama upozoravaju na problem, sada je kulminiralo! ODGOVORNI NE MARE

Fotografije Jablaničkog jezera koje je na svojoj Fejsbuk stranici objavilo Udruženje za zaštitu okoline “Zeleni Neretva” izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama.

Reč je o pojavi cvetanja algi koja se poslednjih godina u Jablaničkom jezeru često pojavljuje u prolećnom razdoblju.

- Ovo je problem koji se ponavlja godinama. Izvor cvetanja algi je fosfor koji obično se nalazi u deterdžentima, i jasno je da postoji izvor fosfora koji od nekuda dolazi i to pospešuje cvetanje algi. Ja sam pre dve godine upozoravao da se treba naći primarni izvor zagađenja. Moguće da je problem kanalizacije u Konjicu ili je uzročnik neka fabrika, ne znam, ali je sigurno da se izvor mora naći kako posledice ne bi bile nesagledive. Ovo je pogubno za ribe i za klasičnu floru, jer praktično te alge apsorbiraju kiseonik i automatski u toj vodi nema dovoljno kisenika, tako da uskoro se može očekivati pomor riba, rekao je za Klix.ba Sanel Riđanović, šef Odseka za biologiju na Nastavničkom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić”.

Naime, čini se kako je količina algi koja se ove godine pojavila u Jablaničkom jezeru veća nego ikada. Potvrdio je to u izjavi za Bljesak.info i predsednik Udruženja za zaštitu okoline “Zeleni Neretva” Amir Variščić. Pojasnio je kako je konkretan uzrok cvetanja algi preterana zasićenost materijama.

- Prvenstveno fosfatima koji se koriste u industriji i nitratima koji dolaze i iz domaćinstava i iz industrije, ali i iz poljoprivrede, istakao je Variščić i naglasio kako nitrati predstavljaju hranu za biljke i prilikom njihove preterane koncentracije u vodotoku dolazi do pojave cvetanja algi. Dodao je kako cvetanje algi nije opasno za ljude, ali i te kako jeste za floru i faunu jer se prilikom ove pojave vrši preterana potrošnja kiseonika u vodi.

Iako je to veliki problem na koji godinama upozoravaju, Variščić tvrdi kako se rešenje ne nazire. Naime, pre nekoliko meseci ponovo je donesena Uredba o načinima i uslovima otpuštanja otpadnih voda u recipijent koju donosi Vlada FBiH. Ta odluka, ispričao je Variščić, donosi se u proseku svake tri godine te je odlična sve do zadnje stavke.

Poslednja tačka u toj Uredbi je: A za sva ona preduzeća koja još nisu u stanju da osiguraju pročišćivače, Uredba za njih ne važi i tu sva priča, istakao je Variščić za Bljesak.info, pada u vodu. Rok trajanja nanovo izglasane Uredbe je četiri godine, a ekolozima ostaje samo da čekaju.

- Naši predlozi su da u ove četiri godine svaka firma umanji barem jednu trećinu zagađenja koja ispušta u vodotoke. Međutim, ti naši predlozi nisu uvaženi, kazao je Variščić i dodao kako se ulaganje u pročišćivače meri u desetinama miliona KM.

Kazao je da zbog Uredbi koje nadležne institucije donose, udruženja nemaju mehanizme za obavljanje uzorkovanja te samim tim uzorci ne mogu pokazati iz kog dela je zagađenje najviše poteklo.

- Kada dođete do suda, poslovno društvo koje je osumnjičeno ili se za njega potvrdilo da je uzrokovalo zagađenje i ispuštanje materija mimo Uredbe jednostavno ne prolazi i postupak pada u vodu. Ne možemo pronaći modus kako bi se takvi neodgovorni poslovni subjekti na neki način sankcionisali. Na ovaj način im se samo dozvoljava, čak im se daje i neka vrsta podrške da nastave ovako ili možda još gore, naglasio je Variščić.

Na pitanje može li se očekivati da stanje u Jablaničkom jezeru bude još gore predsednik Udruženja za zaštitu okoline “Zeleni Neretva” odgovara kako je to vrlo verovatan scenario.

- Kada u vodotoku imate normalno stanje minerala kao što su fosfati i nitrati tada ne dolazi do ovih pojava. Ne dolazi do algi, zarastanja i obrastanja obala jezera koje se kod nas pojavilo pre više od deset godina. Takođe, vrste algi koje nisu tog mikro oblika nego su mnogo veće, narod ih zove trava koja obrasta. To su sve vrste algi koje su se pojavile nakon što se u Konjicu povećala industrija, a samim tim i obim zagađenja, kazao je Variščić.

Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora naveli su da su primili informacije i fotografije o promenama na Jablaničkom jezeru koje, kako navode upućuju na pojavu cvetanja algi kao što je to zabeleženo i ranijih godina.

Organizovan je terenski obilazak i uzimanje uzoraka. Terenskim obilaskom je utvrđeno kako nema promena boje izgleda reke Neretve na području grada Konjica. Obzirom na rekordno visoke temperature i ukupne hidrološke prilike, ovakve pojave se mogu očekivati i u narednom periodu, naveli su iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija