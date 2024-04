"NEMAC ŠMIT MODELIRA USTAVNI POREDAK U BIH" Dodik francuskim senatorima kazao u kojem slučaju bi RS proglasila NEZAVISNOST (VIDEO)

Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, informisao je danas u Parizu francuske senatore da Nemac Kristijan Šmit, koji nema legitimitet i legalitet, pokušava da modelira ustavni poredak u BiH, prenosi RTRS.

Navodi se da je Dodik poručio da Republika Srpska, ukoliko Šmit interveniše u vezi sa imovinom, neće imati drugi izbor osim da brani svoj status tako što će proglasiti nezavisnost.

- Mi ćemo to učiniti. Ono što je važno, mi smo danas razgovarali sa ljudima koji žele to da čuju, što baš i nije uobičajeno. Zahvalan sam ovoj grupi senatora, koji su iz različitih političkih partija, jer su željeli da čuju o situaciji i imali su određeno mišljenje o tome. Oni će uskoro doći u BiH i tamo će razgovarati sa drugim faktorima. Mi smo izneli svoje vizure i rekli da BiH treba da se vrati na Ustav, da se prestane sa intervencionizmom i da se stranci povuku - kazao je Dodik za RTRS nakon sastanka sa senatorima.

On je istakao da je senatore informisao o stanju u Srpskoj i BiH, ali i na Balkanu, dodajući da je uveren da će posetom Senatu ostvariti željeni efekat.

- Moja osnovna stvar je bila - budite objektivni, mi nismo došli ovde da tražimo navijanje po bilo kom osnovu - naglasio je Dodik.

foto: Printscreen/Twitter/Milorad Dodik

On je rekao da je iznio poznate stavove Republike Srpske, a to je da je nelegalni Šmit, u momentu dobijanja pregovaračkog statusa za BiH, ugrozio čitav taj proces i doveo ga do potpunog zastoja i da namerava da kroz zakon o imovini još više usloži situaciju.

- Rekli smo da je neprihvatljiva intervencija u Izborni zakon BiH i da će to blokirati dalji proces u BiH dok god on to ne povuče ili Parlamentarna skupština ne odbaci - rekao je Dodik.

On je poručio da će Republika Srpska, ukoliko se to ne desi, doneti svoje zakone i nastaviće dalje u skladi sa Ustavom i Izbornim zakonom BiH koji predviđa da CIK samo provodi samo izbore za članove Predsedništva BiH i Predstavnički dom PS BiH.

Dodik je naglasio da Francuska ima pozitivnu ulogu u pogledu situacije u BiH.

- Mi znamo da je Francuska u procesu međunarodnog pregovaranja vezano za Šmitovu nameru da donese poslednje odluke, bila protiv i mi to cenimo. To njeno protiv nije bilo dovoljno, jer se radi o drugim velikim zemljama koje su bile za i koje imaju svoje stavove - rekao je Dodik.

(Kurir.rs/RTRS/Preneo: N. V.)