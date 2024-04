ZABELELO SE: U pojedinim delovima Republike Srpske pao sneg, susnežica se očekuje i u NIŽIM PREDELIMA

U pojedinim delovima Republike Srpske pao je sneg.

Kako su meteorolozi i najavljivali, temperature su, nakon onih pravih letnjih, ponovo na nivou onih iz zimskog perioda.

Danas će biti oblačno i znatno hladnije sa kišom. U brdsko-planinskim predelima, a susnežica i sneg će tokom jutra padati i ponegde u nižim predelima. Padavine će biti jače na jugu i istoku, a na zapadu slabe i povremene.

Na jugu toplije uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. U drugom delu dana padavine slabe u svim predelima.

Vetar slab do umeren severnih smerova, na planinama na zapadu ponegde jak.

Maksimalna temperatura vazduha od pet na istoku do 12 na zapadu, na jugu do 17, u višim predelima od dva stepena.

Sutra takođe oblačno i hladno uz slabu kišu.

Na planinama susnežica i slab sneg

Na planinama će padati susnežica i slab sneg ponegde. Na jugu suvo uz sunčane periode i vetrovito uz umerenu do jaku buru.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, u višim predelima od -2 stepena Celzijusova. Maksimalna temperatura vazduha od osam do 15, u višim predelima od četiri stepena Celzijusa.

U petak jutro hladno uz mraz u višim predelima.

Tokom dana umereno oblačno i uglavnom suvo uz sunčane periode, na istoku slaba kiša samo ponegde.

Minimalna temperatura vazduha od -1 do tri, na jugu do sedam, u višim predelima od -4 stepena Celzijusa. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predelima od šest stepeni Celzijusovih.

(Kurir.rs/ ATVBL/ Preneo: T.A./ foto: Ilustracija)

Bonus video:

00:05 Užice sneg