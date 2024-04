U BOSNI IZMERENO MINUS 6, STIŽE NOVI SNEG: Očekuju se jače padavine i novi pad temperature

Jutros je u BiH bilo umereno do pretežno oblačno vreme. Najhladnije je bilo na Bjelašnici gde je izmereno čak minus 6 stepeni Celzijusa.

Temperature vazduha u 8 sati: Ivan Sedlo 0, Sokolac 2, Bugojno i Drvar 3, Bihać, Sanski Most, Sarajevo i Srebrenica 4, Banjaluka 5, Doboj, Livno, Tuzla i Zenica 6, Gradačac 7, Trebinje 9, Široki Brijeg 10, Neum 11, Mostar 12 stepeni.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umereno do pretežno oblačno vreme. Tokom poslepodneva smanjenje oblačnosti. Nešto manje oblačnosti se očekuje na jugu. Vetar većinom slab severnog smera. Na području Hercegovine i jugozapadne Bosne umereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 19 stepeni.

Meteorolozi za subotu prognoziraju novo naoblačenje pre podne koje će usloviti slabu kišu, na planinama slab sneg. Jače padavine su tokom noći na nedelju. Vetar slab severnog i severoistočnog smera. Jutarnja temperatura većinom između -1 i 3, na jugu do 7, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

Oblačno vreme prognozira se za nedelju. U Bosni će padati susnežica ili sneg, a u nizijama može padati i kiša. U Hercegovini će većinom padati kiša, a sneg će padati na planinama. Vetar slab do umerene jačine severnog i severozapadnog smera. Jutarnja temperatura većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 3 i 7, na jugu zemlje do 12 stepeni.

Pretežno oblačno očekuje se i u ponedeljak. Slabije padavine su moguće u jutarnjim satima na severu Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umerene jačine zapadnog i severozapadnog smera. Jutarnja temperatura većinom između -2 i 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 16 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Kurir.rs/ATVBL