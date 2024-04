"NIJE MI BILO NI NA KRAJ PAMETI..." Zorica pre roditelja "znala" da će dobiti braću, a sve je najavio jedan CRTEŽ

Zorica Polić (4) u maju prošle godine nacrtala je svoju majku sa dve bebe u stomaku i na taj način pokazala da "zna" da će njena majka uskoro roditi blizance.

Dva meseca posle, njena majka otkriva da je trudna i da nosi blizance.

Bračni par Polić iz Petrovog sela kod Nove Topole, 5. marta ove godine, postao je bogatiji za dva dečaka, a njihov dolazak na svet najavljen je na neverovatan način. Moglo bi se reći, pravim čudom.

Naime, njihova prva radost, četvorogodišnja kćerka Zorica, znala je da će dobiti braću blizance i pre nego što će majka saznati da je u drugom stanju.

Violeta Polić-Paspalj, dvadesetpetogodišnja majka troje dece, za "ALOonline" ispričala je priču koja je ostavila u čudu celu njihovu porodicu i okolinu.

Mala Zorica je, kaže sagovornica pomenutog portala, u maju prošle godine iz vrtića donela crtež na kojem je naslikala dve bebe u majčinom stomaku.

"Nije mi bilo ni na kraj pameti da će crtež postati realnost"

Violeta kaže da joj je, u tom trenutku, crtež bio simpatičan, ali ga nije uzimala "za ozbiljno“ i spremila ga je za uspomenu sa ostalim stvarima koje pravi devojčica.

"Nije mi bilo ni na kraj pameti da će njen crtež postati stvarnost. Sećam se tog dana, nisam pridavala posebnu pažnju svemu tome. Zorica je često crtala i maštovita je curica, tako da smo svi pomislili da je to još jedan crtež u nizu. Nama je bilo simpatično, a ona se ponašala kao da je to saznanje nešto sasvim normalno. Mislili smo da sigurno želi batu ili seku i da ju je to inspirisalo da oslika crtež na taj način", kazala je Violeta.

Dva meseca nakon Zoričinog crteža srećna vest je stigla u porodicu Polić, ovoga puta zvanično. Zorica je sve to već znala, priča njena majka.

"Saznajem da sam trudna. Šokirana sam i srećna. Muž i ja tada još nismo znali da su u pitanju dve bebe, ali smo čak i tada bili u čudu da je Zorica naslutila trudnoću. Kada sam uradila prenatalni test, saznali smo da je u pitanju blizanačka trudnoća", priča ponosna majka.

Dodaje da je tada bila u potpunom šoku da se uopšte i ne seća dolaska do automobila u kojem ju je čekao muž.

Svi iznenađeni, osim Zorice

Nakon srećnih vesti Violeta je, kako kaže, u čudu počela tražiti crtež kćerke. Kada ga je našla, preplavili su je snažni osećaji. Priča da je od tog momenta svet počela gledati drugim očima.

"Muž i ja smo nedugo poslije saznanja o bliznacima seli da razgovaramo sa našom kćerkom. Saopštili smo joj da je mama trudna i da će dobiti dve seke ili bate. Ona uopšte nije bila iznenađena. Naprotiv, gledala nas je kao da smo mi, napokon, saznali ono što ona već dugo pokušava da nam kaže. Rekla nam je 'ja znam da ti imaš bebe u stomaku'", priča za pomenuti portal.

Cela porodica bila je fascinirana činjenicom da je Zorica predosetila dolazak svoje braće.

"Zorica je tada imala tri godine i sve to nam je još uvijek fascinantno. Još uvek ne možemo verovati. Ne znam kako to da objasnim, osim da je to čudo Božije", kazala je Violeta.

Sagovornica je ispričala kako je Zorica tokom čitave trudnoće bila nežna i brižna prema njoj i braći u stomaku.

Kada su blizanci došli kući, ističe, Zorica je bila presrećna i sada koristi svaku priliku da se brine o Danilu i Dejanu.

Danas, crtež male Zorice stoji uramljen u porodičnoj kući i zauvek će svjedočiti neverovatnoj priči porodice Polić.

(Kurir.rs/ ATVBL/ Preneo: T.A.)