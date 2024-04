"PRVI PUT SAM SEO U TRAKTOR SA ČETIRI GODINE": Miloš (13) je glava domaćinstva, nakon smrti oca SVE PREUZEO NA SEBE

Trinaestogodišnji Miloš Jeličić iz Bosanskog Petrovca kompletan posao jednog seoskog domaćinstva preuzeo je na sebe nakon što mu je otac preminuo pre šest godina.

"Prvi put sam seo u traktor sa četiri godine. Počelo me zanimati i obrada zemljišta. Naučio me tata, a onda tečo i tako sad on i ja obrađujemo velike površine. Sa dva traktora ima i tečo i ja i olakšamo sebi posao. Sve stižem naučio me tako da sam se više navikao. Nije teško“, kaže trinaestogodišnji Miloš Jeličić.

Miloš je i vrlodobar đak. Posle škole, priča, nema odmora, jer posao ne sme da čeka.

"Ovo je kao što vidite moja stoka i oko ovoga se skuplja seno tokom polovine godine i brinem se o tome. Prodajem mleko i sir i pomažu mi da zarađujem i sve to.' Život na selu nije težak kao što mnogi pričaju“, kaže Miloš.

Miloševa majka Snežana kaže da ima troje dece ali ističe da joj je Miloš desna ruka. Od malih nogu učio je da radi sve priča Miloševa majka.

''Nije mu ništa teško. Sve radi pomaže i ja bih poručila i ostaloj deci da budu kao moj Miloš“, kaže Miloševa majka Snežana Jeličić.

I Miloš zaista može da bude primer svojim vršnjacima, ali i onima koji su dosta stariji od njega. Ne mašta o skupocenim stvarima, već samo o tome da sve kod kuće bude kako treba.

