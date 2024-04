PEČENJE U REPUBLICI SRPSKOJ KOŠTA KAO SUVO ZLATO: Cene delikatesa otišle u nebesa, inspektori proveravaju prodajne objekte

Praznična cena prasadi ide i do 12 KM (oko 6 evra) po kilogramu i to sve zbog manjka svinja na tržištu.

Prisutnost afričke svinjske kuge primorala je farmere da veliki deo svinja eutanazira, a uzgajivači glavnog krivca vide u onima koji nisu ispoštovali biosigurnosne mere propisane od strane resornog ministarstva. To su većinom oni koji posluju u sivoj zoni i drže životinje, klanice i pečenjare "na divlje".

"Jednostavno imaju osećaj da će to zaobići njih, da ne treba da se pridržavaju mnogih mera i isto tako klanice i pečenjare na divlje što rade, bacaju svugda iznutrice, ne vode računa ni o krvi ni o sluzi. To može ukoliko se svi uozbiljimo i počnemo da prijavljujemo one koji to rade nelegalno", kaže Mišo Maljičić, predsednik Udruženja svinjara Republike Srpske.

Vlasnici pečenjara apeluju na građane da kupuju samo u ovlašćenim objektima. Jedino tako mogu biti sigurni da je meso koje se nalazi na trpezi pregledano, bezbedno i zdravo.

foto: RINA

Svi objekti u kojima se životinje obrađuju i peku moraju biti u sistemu. Oni koji ne poštuju mere dobiće prekršajni nalog, ali i kazne.

(Kurir.rs/ATVBL/Foto: Ilustracija/Preneo: A.N.)