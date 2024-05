"OSVETIO SAM SE, BRATE! TO JE TO" Šok slučaj u Bosni, na Fejsbuku se hvalio da je UBIO ČOVEKA: "Udario Ekija autom, on PEŠKE IŠAO"

Kantonalni sud u Bihaću izrekao je prvostepenu presudu Irmanu Žeriću (27) kojom je proglašen krivim za ubistvo Elvisa Bajramovića (34) te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 14 godina.

Žeriću je produžen pritvor koji može trajati najduže devet meseci ili do nove odluke Suda.

Ubistvo Elvisa Bajramovića desilo se 30. juna 2023. godine u bihaćkom naselju Privilice.

Upravljajući vozilom Fiat Stilo, a znajući da u tom delu grada živi Elvis Bajramović, Žerić je, u nameri da mu se osveti zbog ranijih nesuglasica, udario Elvisa prednjim delom automobila.

Bajramović je 1. jula prošle godine podlegao povredama u Kantonalnoj bolnici Bihać.

Za ovaj slučaj, koji je u prvi tren izgledao kao saobraćajna nesreća, naknadno je utvrđeno da je reč o ubistvu.

foto: Facebook

Na društvenim mrežama procurila je zastrašujuća prepiska s Fejsbuka, u kojoj se Žerić hvali prijatelju "da se osvetio" i priznaje da je "udario Ekija automobilom".

- Osvetio sam se, brate. To je to - napisao je u poruci i poslao fotografiju.

Prijatelj ga pita: "Šta je to, bolan“, na šta odgovara: „Udario Ekija autom. On pješke išao. Svega mi, kraj priče, brate. Morao sam se osvetiti i to je to."

Iza ubijenog Elvisa Bajramovića ostali su supruga i dvoje maloletne djece.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka.

