ŠTA MOŽETE NOSITI PREKO GRANICE U ZEMLJE EU? Mogu vas vratiti, pravila su POTPUNO JASNA: Mnogi ne znaju šta znači LIČNI PRTLJAG

Ako putujete u zemlje Еvropske unije vaš lični prtljag ne sme da prelazi vrednost od 300 evra u drumskom saobraćaju, dok je u vazdušnom saobraćaju ta vrednost do 430 evra, rekla je Darjana Maglov, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ona je rešila dileme putnika koje se odnose na to šta možemo preneti u zemlje Еvropske unije i druge zemlje tokom letovanja i godišnjih odmora.

Lični prtljag, pojašnjava Maglov, je sav onaj prtljag koji mi nosimo sa sobom kada odlazimo na neko putovanje ili godišnji odmor. U lični prtljag spadaju odeća, obuća, sve one stvari koje su nam potrebne tokom godišnjeg odmora

Što se tiče maloletnih lica, odnosno lica do 15 godina, vrednost ličnog prtljaga ne sme da pređe 150 evra.

Kada govorimo o BiH i drugim zemljama, tu je malo drugačija situacija, jer vrednost ličnog prtljaga koji možete da ponesete sa sobom je do 600 KM, bez obzira kojim prevoznim sredstvom putujete.

- Bitno je naglasiti da se lični prtljag ne broji po automobilu nego po putniku i ukoliko vrednost ličnog prtljaga pređe sve ove iznose, ne može se deliti na putnike. Držimo se ovih ograničenja, s obzirom da znamo kakvi su propisi Еvropske unije i znamo koliko su pojačane te kontrole na graničnim prelazima, pogotovo za vreme godišnjih odmora - rekla je Maglov.

Što se tiče akcizne robe, kada prelazimo u zemlje ЕU sa sobom možemo poneti 40 cigareta ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 grama duvana u drumskom saobraćaju ili 50 grama novih duvanskih proizvoda, 10 mililitara e tekućine.

U vazdušnom saobraćaju, ako iz BiH putujete recimo u Hrvatsku, zemlju članicu ЕU ili u ostale zemlje ЕU, možete poneti 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 grama duvana ili 50 grama novih duvanskih proizvoda ili 10 mililitara e tekućine.

- Možete da kombinujete ove duvanske proizvode, ali ne smete da premašite dozvoljenu količinu. Što se tiče alkohola, rakije, vina, ne smijete nositi domaće proizvode, s obzirom da svi ti proizvodi moraju da imaju deklaraciju - navela je Maglov.

U drumskom saobraćaju dozvoljeni su alkohol i alkoholna pića sa udelom alkohola većim od 22%, jedna litra, a sa udelom alkohola 22% i manje dvije litre, ili četiri litre vina ili 16 litara piva.

U Crnoj Gori situacija je malo drugačija te možete preneti 200 cigareta ili do 100 cigarilosa, do 50 cigara ili do 250 grama duvana za pušenje. Alkoholna pića sa udelom alkohola većim od 22% volumena, jedna litra, a sa udelom alkohola 22% i manje dve litre, ili četiri litre vina ili 16 litara piva.

Kada govorimo o hrani, u zemlje ЕU ne možete preneti meso i mesne prerađevine kao ni mlečne proizvode. Možete poneti hranu za dojenčad do dva kilograma, hranu za kućne ljubimce do dva kilograma. Povrće nije dozvoljeno, odnosno, morate da imate fitosanitarni sertifikat. Međutim, možete se osvežiti ananasom, bananama, datulama i kokosom. Dozvoljeno je da ponesete suvu, očišćenu ribu do 20 kilograma, jaja i med do dva kilograma.

(Kurir.rs/ATV/Preneo: Đ. M.)