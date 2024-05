DODIK: Republika Srpska ima pravo na odluku o mirnom razdruživanju od BiH

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Republika Srpska ima pravo na odluku o mirnom razdruživanju, jer je u državnu zajednicu Bosne i Hercegovine unela svoju teritoriju, nadležnosti i samostalnost.

Dodik je rekao da će do kraja juna Republika Srpska ponuditi Federaciji BiH sporazum o mirnom razdruživanju, koji će sadržavati i analitički deo o ugrožavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, prenosi RTRS.

On je podsetio da je Vlada Republike Srpske danas donela odluku da imenuje Radnu grupu za izradu sporazuma o mirnom razdruživanju sa Federacijom, dodavši da Srpska ima pravo na tu inicijativu, koja je zasnovana na Ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Mi smo rekli da ćemo do 30. juna to uraditi i uradićemo. Napravićemo analizu kraha Dejtonskog sporazuma koji je ostao samo u segmentima. Mnoge stvari nisu ustavne u ovoj zemlji i reći ćemo da mi ne možemo da ostanemo u zajednici u koju smo uneli svoju teritoriju, svoju nadležnost i samostalnost. Imamo pravo na to, bez obzira što Amerikanci izmišljaju i misle da ih se neko boji. Nisu oni bezopasan protivnik, znaju oni svašta da urade, ali to ne znači da su u pravu, kazao je Dodik.

On je naveo da je Republika Srpska u sastav BiH ušla kao nezavisna teritorija, koja je imala sva obeležja države.

Dodik je danas izjavio i da „zbog svih laži o Srebrenici ljudi u toj opštini žele da promene njen naziv i da će se videti kako to uraditi“.

Prema njegovim rečima, u Srebrenici 11. jula nije bilo operacije, niko nije poginuo, niti je ubijen, a sve što je stradalo, stradalo je izvan Srebrenice.

Zato su neki naši ljudi u Srebrenici pokrenuli inicijativu da promene naziv, da se više ne zove Srebrenica, nego da se da neko drugo ime opštini, kazao je Dodik.

Kurir.rs/Fonet