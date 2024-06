SKANDAL! BOSANSKI "JASTREB" KOJI JE PRETIO SRPSKOJ SLIKAO SE S PUŠKOM: Hoće da od RS napravi dva kantona i ukine joj naziv! (FOTO)

Ministar odbrane BiH Zukan Helez danas je bio u poseti kompaniji namenske industrije Igman u Konjicu.

– Posetom Igmanu d.d. Konjic zaokružio sam obilazak svih tvornica namenske industrije u Bosni i Hercegovini. Prilikom posete razgovarao sam sa rukovodstvom firme, obišao proizvodne pogone i razgovarao sa radnicima firme te se iz prve ruke upoznao sa stanjem u ovoj firmi i planovima za naredni period – istakao je Helez u objavi na društvenim mrežama.

– Igman d.d. Konjic je, navodi dalje, „trenutno lider namenske industrije u BiH, a kvalitetom svoga proizvoda, municije i čaura, lideri su u Evropi i među najboljim u svetu.

Trenutno upošljavaju 1430 radnika te su u procesu konstantnog zapošljavanja. Pored povećanja broja zaposlenih, stalan je i rast primanja radnika.

Takođe, Igman d.d. Konjic je uložio značajna sredstva u automatizaciju i nove tehnologije u proizvodnji, čime se konstantno poboljšavaju uslovi za rad u ovoj kompaniji – istakao je Helez, koji je pdvukao da je posebno ponosan jer su u Igmanu d.d. Konjic u potpunosti razvili proizvodnju puške. Ova puška je 100 % domaći proizvod.

– U ovom izazovnom i nepredvidivom vremenu moramo imati jake vlastite fabrike namenske industrije, moramo sačuvati i unaprediti svaku firmu i te sačuvati svako radno mesto u njoj – poručio je Helez.

foto: Printscreen Facebook

On se juče "istakao" skadnaloznim izjavama protiv Republike Srpske kada je pozvao na njeno rasparčavanje i ukidanje njenog naziva.

Pre će se ukinuti Republika Srpska, nego promeniti ime Srebrenica, rekao je Helez i izneo predlog da se ukinu entiteti BiH, da se od Srpske naprave dva kantona, a da se naziv Republika Srpska ukine u potpunosti.

Umesto da mi podnesemo apelaciju Ujedinjenim narodima i kažemo da se Republika Srpska više tako ne može zvati, pri čemu ne govorim ništa protiv naroda koji živi tamo, ali ona nije samo srpska. Logičan sled stvari nakon usvojene rezolucije je to da mi tražimo, a nije isključeno da nećemo tražiti - da se promeni naziv Republike Srpske“, izjavio je Zukan Helez u intervjuu za TV Hajat komentarišući Svesrpski sabor održan u Beogradu. On je dodao da nikada neće doći do cepanja države Bosne i Hercegovine i da ako se to pokuša - to je sukob.

"Ovde odgovorno tvrdim da se zna ko bi u tom sukobu, da narodski kažem, izvukao deblji kraj", zapretio je Helez. Kazao je i da želi da ukine oba eniteta i da napravi sedam kantona, od Republike Srpske, kako je rekao, napraviti dva kantona, a da se naziv Republika Srpska ukine u potpunosti.

Kurir.rs/Nezavisne/TV Hajat/Preneo: P. P.