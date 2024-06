"NE BIH SE NIKADA VRATIO TAMO" Aco napustio SAD i dobro razvijen posao posle 20 godina: To mi NIJE BILO DOVOLJNO ZA SREĆU

"Duša i srce su mi napokon ispunjeni", priča ovo Aco Karanović koji se nakon 20 godina života u Americi vratio u Svodnu kod Novog Grada. Imao je tamo dobro razvijen posao sa kamionima, ali sve to nije bilo dovoljno za sreću.

Jedina želja bila je da uživa u svemu onome, što kako kaže može da pruži samo Republika Srpska.

"Ja se lično osećam jako srećno što živim sa prirodom. Veliki sam zaljubljenik u prirodu, poštujem je, volim je. Pošto je bilo farbanja, vožnje kamiona, te svakakve hrane što bi rekli "džank fud", sad sam pronašao svoj svet gde zdravo živim, jedem, pijem izvorsku vodu, ptice oko mene pjevaju. Moj život je u novom smislu, ja sam sretan", priča Aco.

Uzgaja Aco u Svodni i skoro sve vrste voća. Najzastupljenija mu je borovnica. Ima i baštu o kojoj brine supruga Mira. Priča i da ovde s radošću peče pečenicu, a to u Americi nije mogao bezbrižno da radi.

"Ja sam pekao prase, tačnije zaklao prase. Ja znam da je to za njih čudno, sklonio sam sa kombijem, sakrio. Neka devojčica komšinica, ona kaže jeste vi to čiko "doga" zaklali. Rekao sam o ne. Nepoznato im. Onda kad ložiš vatru, nepoznato im, ako pečeš tu pečenicu vatrogasci hoće da dođu šta se dešava, nije to taj život, naši običaji koje mi volimo koje gajimo", kaže Aco.

"Sloboda koju ima naša država, nema je nigde", dodaje Karanović.

U Americi su mu ostali sin i snaja, ali kaže on o povratku tamo ne želi ni da pomisli.

"Ne bi se nikad vratio tamo", poručuje Aco.

(Kurir.rs/ATVBL)

Bonus video:

03:28 NAPUSTILA BEOGRAD SA MALIM DETETOM I OTIŠLA NA SELO: Život sa njim u gradu nije opcija, ali i ovde je teško EVO OD ČEGA ŽIVE