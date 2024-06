ZA VREME SKUPA PUCAO IZ LOVAČKE PUŠKE: Drama u Nevesinju, muškarca policija odmah uhapsila, među gostima bio i POTPREDSEDNIK FBIH

Muškarac iz Nevesinja uhapšen je nakon što je pucao iz lovačke puške dok se održavao jedan skup u ovoj opštini.

"Policijski službenici Policijske stanice Nevesinje su lišili slobode lice inicijala I.N. iz Nevesinja zbog počinjenih krivičnih dela: Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja iz člana 361. i Izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Naime, postoji osnov sumnje da je lice inicijala I.N. upotrebilo vatreno oružje na način da je jednom pucalo iz lovačke puške. Lice inicijala I.N. je lovačku pušku doborovoljno predalo policijskim službenicima", saopšteno je iz PU Trebinje.

O događaju je obavešteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je naložilo da se preduzmu sve mere i radnje na dokumentovanju ovih krivičnih dela.

Nezvanično saznajemo da je lice bošnjačke nacionalnosti pucalo za vreme skupa koji su organizovali Bošnjaci u ovoj opštini.

Kako se nezvaničn saznaje, on je bio udaljen 50-ak metara u trenutnu kada je pucao, a skupu je prisustvovao i potpredsednik FBiH.

