PREDSEDNIK SKUPŠTINE RS O RATNOHUŠKAČKIM IZJAVAMA U BiH ZA KURIR: Ako žele da zapale našu kuću nećemo im to dopustiti! (VIDEO)

Ministar odbrane BiH Zukan Helez izjavio je da se od BiH pravi nova država kojoj je Dejtonski sporazum samo smetnja.

Helez je lažno optužio i predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je pucao na Sarajevo i dodao da se to nikada više neće ponoviti. Kako je izjavio, ovo je jedan istorijski proces pravljenja države, da ga uspešno vode i da je u Dejtonu neko strašno pogrešio.

Dr Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske.

- Sve u Ustavu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom sporazumu, u Aneksu 4 i 10 lepo piše da sve što nije definisano na nivou BiH pripada entitetima. Znači nema ni slova u Ustavu o imovini. Prema tome mi svoju imovinu štitimo kao što štitimo svoje ukućane. Znači mi ne odvajamo imovinu Republike Srpske od svojih ukućana i to njima smeta.

Pri tome u Brčko distriktu koji je zajedničko vlastništvo i Federacije i Republike Srpske, imovina je normalno uknjižena na Brčko distrikt, a on je mnogo stepeni niže od državnosti Republike Srpske i Federacije. Znači to im ne smeta? Smeta im da mi svoju imovinu zovemo svojom. Pa kako da je zovemo tuđom? Da joj dodamo neki titular, da ona pripada na nečemu imaginarnom. Znači tu je počeo problem.

Komentarisao je izjavu predsednika Republike Srpske Milorada Dodika da će se ukoliko to bude nužno RS bit samostalna:

- Sa druge strane, kada mi govorimo o otcjepljenju, ja i vas molim da razumete, mi govorimo "samostalnost" samo kao odgovor na ukidanje. Naša primarna politika nije ni otcepljenje, ni razdruživanje. To su odgovori na one koji pokušavaju da kažu da će ukinuti Republiku Srpsku. I neverovatno je da kada mi kažemo da ćemo odgovoriti time što ne želimo da se ukinemo, a ako žele da nas ukinu, mi ne možemo da postojimo zajedno sa onima koji nas žele ukinuti, nego bez njih, onda se na nas sruči ta čitava geopolitička bulumenta raznih ambasadora i jednostavno oni ne žele da kažu da mi ne pozivamo na rat, nego na mir.

Mi želimo mirno da rešimo probleme. Ako nas u BiH uvaže, ako ne diraju našu imovinu, kao što mi ne diramo u Sarajevo živićemo po Dejtonu. Ako žele da našu kuću zapale i unište, pa nećemo im valjda to dopustiti?

Osvrnuo se na ratnohuškačke izjave Zukana Deleza.

- I znate šta, postoje ratnohučkačke izjave Heleza od ranije, koje ne znam da li ste primetili. On spomninje rat. Ministar unutrašnjih poslova federacije snima spot o paravojnim formacijaama, a oni ćute u ambasadama na očigledne pozive na nasilje. A nas kažnjavaju i pokušavaju nam nametnuti okove radi verbalnog odgovora na ono što oni rade. Nikada se u Narodnoj čupštini nije raspravljalo, niti postoji dokument o otcjepljenju, niti postoji dokument o otcepljenju vlade Republike Srpske.

- To su politički odgovori koji se napadaju iz svih oružja, a imate zaista ministra odborne koji neće da kaže koji je dron. Ministar odborne pokazuje neki dron i usmerava protiv Republike Srpske i neće da kaže koji je, ni šta on to radi, ni gde. Tako su pripremali rezoluciju o Srebrenici tajno, tako se spremaju pljačke banke, tako se spremaju ubistva. Način tog tajnog je za nas veoma opasan i mi ne možemo da ostanemo na to benevolentni i moramo da pokažemo karakter koji Republika Srpska ima.

