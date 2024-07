SKANDALOZNO! BOSNA UKRAJINI PRODAJE ORUŽJE: Sarajevo prikriveno radi sa Kijevom iza leđa Predsedništva BiH!

Uprkos direktnoj zakonskoj zabrani isporuke u zone sukoba naoružanja i vojne opreme proizvedenih u Bosni i Hercegovini, Sarajevo prikriveno radi na uspostavljanju vojnotehničke saradnje sa Kijevom.

Sve ovo se radi iza leđa Predsedništva BiH, koje je vrhovni komandant Oružanih snaga BiH i nadležno za spoljnu politiku. Takođe, Predsedništvo BiH, zbog stava Republike Srpske, koju u Predsedništvu BiH zastupa srpski član Željka Cvijanović, nije donelo odluku da BiH uvede sankcije Rusiji.

- Ključnu ulogu u ovome ima ministar odbrane BiH Zukan Helez. Po njegovoj naredbi se organizuju putovanja ukrajinskih emisara u preduzeća vojnoindustrijskog kompleksa u FBiH radi usaglašavanja parametara saradnje - ističu izvori.

Kažu i da je BiH nedavno posetio predstavnik kijevskog režima Viktor Kruglov koji je vodio razgovore o uspostavljanju saradnje sa rukovodstvom preduzeća "GUMA-co d. o. o." Bugojno, koje se bavi, između ostalog, proizvodnjom upaljača za artiljerijske i minobacačke granate.

- Takođe je izrazio interes za saradnju sa kompanijama "Unis Pretis d. d.", Vogošća i "Binas d. d." Bugojno - navode izvori.

Inače, Zukan Helez ministar odbrane BiH, već mesecima šalje poruke da BiH proizvodi na pet lokacija u BiH dronove samoubice.

Čak je objavljivao i snimak dronova, ali nije želeo da kaže gde su u BiH testirani.

- To je sve legalno i već se radi. Uvozimo neke delove iz nekih država, to se sve sklopi na kraju, kao i "mercedes". Ljudi misle da mi pravimo atomsku bombu. Danas nema kuće koja nema dron. Mi imamo interes dve države koje žele da mi to izvozimo, jedna od njih je Katar, druga je jedna od zemalja bivšeg Sovetskog Saveza. Ima procedura kako se to radi. Ti dronovi se proizvode legalno, mi želimo da zaradimo na tome - poručio je Helez.

Inače, u protekla dva meseca Helez je obišao sve fabrike namenske industrije na području Federacije BiH. Istakao je kako je posebno ponosan, jer su u "Igmanu" u potpunosti razvili proizvodnju puške.

- Ova puška je 100 odsto domaći proizvod - saopštio je Helez, uz fotografiju sa puškom. Reč je o puški kalibra 7,62 milimetra.

- Siguran sam da je namenska industrija BiH vodeća na Zapadnom Balkanu, te da smo u Evropi među značajnijima zbog toga što je Evropa dugo godina zagovarala pacifizam i nisu mislili da će se ponovno nekada dogoditi rat. Evropa se polako budi posle rata u Ukrajini, ali mi smo već odavno budni - naglasio je ministar. Posle obilaska fabrika namenske industrije po Federaciji BiH, Helez je boravio u sedištu NATO.

- Ne sme se dozvoliti da Rusija, koja trenutno vrši agresiju protiv suverene države Ukrajine, preko zapadnog Balkana prodre u srce Evrope - upozorio je Helez prilikom posete NATO.

On je zatražio i uspostavljanje NATO baze u BiH, kako bi se, prema njegovim rečima, zaustavilo širenje ruskog uticaja i dale dodatne garancije stabilnosti i bezbednosti u BiH.

Milioni od namenske industrije Iz Spoljnotrgovinske komore BiH saopštili su u maju mesecu da izvoz namenske industrije BiH nastavlja ubrzano da raste. – U periodu januar-maj 2024. godine izvoz je iznosio 205 miliona KM i veći je za 48 odsto u odnosu na isti period 2023. godine, kada je iznosio 139 miliona KM. Najveći rast primećen je kod izvoza detonirajućih i sporogorećih štapina (+76 odsto) i municije (+40 odsto). BiH je najviše izvozila u SAD, Slovačku, Bugarsku, Irak, Srbiju i Tursku – naveli su iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

