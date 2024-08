TUGA ZA MUČKI UBIJENOM ANĐELKOM NE PROLAZI: Suze same teku kad pomislim da će tvoja DVA MALA ANĐELA rasti bez majke

Porodica i prijatelji se i dalje opraštaju od Anđelke M. (34) koja je mučki ubijena u Šipovu!

Majku dvoje dece, uzrasta 2 i 6 godina, podsetimo, ubio je u ponedeljak bivši vanbračni suprug Nikola Cumbo (38) koji je nakon zločina pucao sebi u glavu i podlegao povredama nekoliko sati kasnije.

Anđelka je na zahtev porodice sahranjena na groblju u Futogu dok njeni prijatelji i dalje na društvenim mrežama ostavljaju poruke od kojih se steže srce.

Jednu takvu napisala je i objavila na Fejsbuku Stojanka Nišić.

- Anđelče moje... Tako sam te zvala... Još jedna noć bez sna sa tobom u mislima. Volela sam naše susrete... Iskren osmeh i zagrljaj... Bila si posebna i svoja... Lako te je bilo voleti. Suze same teku kad pomislim da će tvoja dva mala anđela rasti bez tako divne majke. Ne može me niko ubediti da neko nekog ubije jer ga voli... To su bolesni umovi... A onda bolesno društvo traži razloge, čula-kazala, intrige... Fuj, fuj, fuuuj!!! Dokle više!?!!! STOP NASILJU NAD ŽENAMA!!! Ti, Anđelče moje, putuj svoj poslednji put u ovom surovom svetu... A vrlo uskoro će Bog suditi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja... Amin - napisala je prijateljica.

(Kurir.rs/Srpska info/Preneo Z.Ko)