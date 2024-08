OVO JE PROFESORKA GORDANA KOJU JE UBIO DOMAR Đaci objavili potresan oproštaj: "Pamtiću dok sam živa onaj trenutak..."

U školi u Sanskom Mostu je domar Mehmed Vukalić jutros usmrtio direktora škole Nijaza Halilovića, profesorku engleskog jezika Gordanu Midžan i sekretaricu u školi.

Nakon toga je pokušao počiniti samoubistvo, ali uspeo je da preživi. Na društvenim mrežama se brojni učenici opraštaju od omiljene profesorke Gordane Midžan.

- Kao neko ko je imao čast četiri godine da sedi u klupi i prisustvuje časovima cenjene profesorice Gordane Midžan imam potrebu da napišem ovo što sledi. Poštovana, voljena, omiljena moja profesorice, ne postoje reči kojima se bol i tuga koju trenutno osećam mogu opisati, pored toga što ste izvrstan predavač, Vi ste jedno divno ljudsko biće, jedna divna i graciozna žena, primer.

Uvek ću se rado sećati osmeha na Vašem licu, zvuka Vaših potpetica koji odjekuju hodnikom gimnazije, Vašeg stila, Vaših toplih saveta koji su meni kao tinejdžerki dosta pomogli i koje dan-danas pratim. Trudili ste se da nastava bude održana što kvalitetnije, ozbiljnije, ali nikad niste mašili priliku da na licima svojih učenika izazovete osmeh. Važite za pravednog profesora, pamtiću dok sam živa kad ste mi upisali jedinicu u dnevnik jer sam šaptala drugu iz klupe. Kad se oglasi zvono koje bi označilo kraj časa, preobrazili biste se iz profesorice Gordane u nama svima omiljenu Gocu.

Pričali biste o svojim studentskim danima, svojim ljubimcima, davali bi najbolje ljubavne savete, najlepše komplimente... Poslednji put sam Vas videla na maturi svoje sestre, izgledali ste prelepo kao i ubičajno, zagrlile smo se, udelile komplimente jedna drugoj, volela bih da sam Vas barem još jednom videla nakon toga. Zbirka bi se mogla napisati o s Vama provedenim trenucima. "Only english Hana, please." My beloved teacher, the light of my highschool days, my rolemodel, my fashion icon, the lovliest woman I ever got to know. Gordana Midžan. May your beautiful soul rest in peace - piše u jednoj od objava Hanne Dizdarević, bivše učenice Gordane Midžan.

