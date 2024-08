UBICU ČUVA POLICIJA, NAJVIŠE METAKA ISPALIO U DIREKTORA: Svi detalji pokolja u gimnaziji u Sanskom Mostu

Domar Opšte gimnazije Sanski Most juče je iz automatske puške ubio trojicu kolega, a na kraju pucao u sebe.

Mehemed Vukalić je upao u školu i ubio direktora Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan.

U školi je u trenutku pucnjave bilo učenika, ali niko od njih nije povređen. Dnevni avaz piše da je posebno tražio direktora, s kojim je navodno od ranije imao sukobe. Vukalić je ranije suspendovan, piše Avaz, a protiv njega je pokrenut disciplinski postupak.

Istraga će pokazati šta se tačno dogodilo i kako je uopšte uneo kalašnjikov u školu.

Iz bolnice u Banjaluci rekli su da je on u stabilnom stanju i da je reč o prostrelnoj rani.

- On je trenutno u stabilnom stanju i van životne je opasnosti, ali to ne znači da se situacija ne može promeniti - rekao je novinarima Marko Kantar, načelnik Odeljenja torakalne hirurgije banjolučke bolnice. Čuva ga policija, a kada mu zdravstveno stanje to bude dozvolilo - biće saslušan.

Još nije poznat tačan motiv ubistva.

Spekuliše se da je reč o nezadovoljstvu na poslu, a on je prethodno bio na bolovanju. Uz posao domara, posjeduje i butik u Sanskom Mostu, a ranije nije bio prijavljivan. Isti portal piše i da je Vukalić, prema istrazi, ispalio više od deset metaka iz automatske puške, a u kabinetu direktora pronađeno je najmanje šest čaura.

Profesor i sekretar su ubijeni na drugom kraju škole. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona trebalo bi više informacija o svemu u toku dana.

(Kurir.rs/Dnevni avaz/Preneo: Đ. M.)