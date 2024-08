"NAŠ IDENTITET JE REPUBLIKA SRPSKA I SRBIJA": Dodik se obratio na 59. Kočićevom zboru u Stričićima (FOTO, VIDEO)

Ne smemo da izgubimo sebe, svoje ciljeve i svoj identitet i zato je važno vraćati se Petru Kočiću koji nas je učio kako treba da istrajemo, jer samo tako možemo da uspemo - rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik u Stričićima na 59. Kočićevom zboru.

- Samo oni koji se ne kolebaju, mogu doći do cilja, a oni koji se kolebaju ne mogu ništa i oni će uvek iznova počinjati - rekao je Dodik.

Ovde okupljeni, kaže Dodik, poručujemo da nećemo odustati od nas i ideja koje imamo.

- One su poznate i nećete nas zaustaviti pričom kako imamo neku lošu retoriku, ili da govorimo nešto o prošlosti. Bacite tu prošlost. BiH nije naš identitet, naš identitet je Republika Srpska i Srbija. Naš identitet ne može i ne treba nikada da bude BiH. Ako nam dirnete imovinu i ako vam padne na pamet da ste, možda jaki i da ste odlučilida imovina pripada BiH, Srpska će doneti odluku o samolstalnosti - poručio je Dodik, prenosi RTRS.

Neće vam, poručuje Dodik, pomoći ni direktor CIA, ni bilo ko ko se ovde muva.

- Ono što mi branimo je sveto i ova Republika nije ni od koga uzeta ovo je samo pokušaj da bude naša jer je naša od kada postojimo ovdje i od kada ona postoji - rekao je Dodik.

foto: Printscreen YT

Istakao je da svi okupljeni danas na Kočićevom zboru nose ponos u sebi jer pripadaju Kočićevom narodu.

- Ovo je zbor koji okupi nekoliko desetina hiljada ljudi govori da je to iskonsko narodno htenje da narod hoće, pamti i voli Kočića. Da koliko god znali o Kočiću, uvek nam se čini da nešto nismo naučili i svaki put kad dođem ovde naučim još ponešto. Njegova borba za slobodu srpskog naroda nije bila samo u pisanoj reči, nego i kroz bavljenje politikom. Kada uporedimo današnje vreme, i njegovo mi imamo veći stepen slobode kao narod, imamo Republiku Srpsku, ali mi nismo potpuno oslobođeni - rekao je Dodik.

Istakao je da smo "još uvek pod skoro istim onim tutorima, pod šmitovcima, i još uvek se borimo za maksimalnu slobodu.

- Mi smo svoji na svome, ovo je naša zemlja, ovo je naše verovanje, identitet, narod, naš Petar Kočić- i usmereni smo ka istom cilju i danas, a to je konačna sloboda i ja sam uvjeren u to. Danas to obeležavamo ovaj dan zajedno sa Srbijom i ta povezanost nikad nije bila veća, a to je omogućio predsednik Srbije Aleksandar Vučić - rekao je Dodik.

Poručio je da je potrebno jedinstvo.

- Treba nam da se usmjerimo i okupimo u vremenu koje je globalno teško. Samo okupljen i jedinstven narod može da sačeka u nestabilnim vremenima rešenja koja donose veliki i da u tome bude i ostvari svoje interese. Jedinstveni moramo da branimo Republiku Srpsku. Mi nemamo drugog načina da preživimo ovo vreme - rekao je Dodik.

Mislim, kaže on, da se i danas borimo za Kočićeve ciljeve, a kada znamo šta je cilj lako je naći put.

- Nama je cilj da se povežemo što više sa Srbijom. Mi smo jedan jedinstven narod. Naša usvojena Deklaracija govori da ne postoje bosanski, hrvatski i ovi oni Srbi, nego Srbi. Srpska Deklaracija je najsnažniji dokument novije srpske političke istorije i značaj njen tek dolazi - poručio je Dodik.

(Kurir.rs/RTRS/Preneo: N. V.)