Suđenje 28-godišnjem državljaninu Avganistana juče je dobilo neočekivani obrt kada je, govoreći o svom životu, pred sudijom priznao da je prelazeći "balkansku rutu" u Bosni i Hercegovini ubio čoveka i to za novac.

Naime, juče je održano ročište Avganistancu kome trenutno sude zbog napada na svog cimera u stanu u nemačkom Ernstvejleru, kada je on, slučajno ili ne, priznao daleko teže krivično delo - ubistvo u BiH.

"Nikada nisam išao u školu, niti sam pohađao bilo šta. Avganistan sam napustio pre šest godina i toliko traje moje putovanje do Nemačke. Svih ovih godina sam išao 'balkanskom rutomb preko Irana, Turske, Grčke, BiH, Italije, Švajcarske i Francuske. Tokom svih ovih godina bavio sam se raznim poslovima, čak sam radio i za ljude sa 'one strane zakona'. U Bosni i Hercegovini sam ubio čoveka zbog novca, jer mi je bio preko potreban da nastavim dalje", rekao je on pred sudijom.