"Bila sam s detetom na minaretu, jedva smo se spasili"

"Tada je počela da ulazi voda na vrata. Nas je osmoro bilo tu, na prvom spratu. Onda smo počeli da se penjemo na tavan. Na tavanu smo bili više od dva i po sata dok nije voda došla na tavan. Kada je voda došla u tavan, skočila sam, uzela dete i plivala skroz do minareta . Bila sam sa detetom na minaretu, oni su se spasavali.

Kada je voda došla do minareta, sa detetom sam došla skroz do obale, a svi oni su ostali na minaretu. Tek nakon sat i po - dva, čamac je došao po njih. Znači, mi do tada nismo imali nikakve pomoći. Stanje je katastrofalno. Kuća je pod vodom, sve je pod vodom", priča Jahić.