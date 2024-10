Đurić je analizirao važnu rečenicu koju je Dodik izneo da su sud i tužilaštvo BiH sredstvo terora prema srpskom narodu, pa je odgonetnuo koliko je to tačno:

- Mislim da se na primeru samog predsednika Dodika vidi da je tačno jer se njemu sudi zbog nepoštovanja Šmita što se tiče nekih odnosa i zajednice i da ono što je potpisano nema nikakvu funkciju. Stvarno ne znam koja je funkcija Šmita u Bosni i Hercegovini generalno. S' druge strane mislim da je neukusno pominjati da se Republika Srpska protivi Dejtonu jer je to paradoksalan momenat s obzirom na to da ne postoji ta republika bez Dejtona, jednostavno je to jedini dokument na koji možete da se pozovete na postojanje. Kada pogledate taj sporazum, bitno je da federacija nema nikakvu nadležnost nad Republikom Srpskom u nekim pitanjima kulture, osim u pitanjima finansiranja.