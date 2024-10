"Nas četvoro bili smo u kući. Kuća se urušila i bujica nas je pokupila. Žena i ćerka su uspele da se izvuku do obale tu blizu, a ja sam plivao još kilometar", pričao nam je na licu mesta.

Lejla se još nalazi u bolnici, a on je sa ćerkom otišao u kuću svoga brata.

"Ne znam, verujte, to je samo ono sto kažu, bog nas je dragi spasio. Tu je bilo nekih oblica, hvatao sam se za zadnju slamku", pričao nam je.

Srećan je što je sačuvao živu glavu, on, žena i dete. Ali majku više nikada neće videti.

- Ja kažem "Asja, jesi li to ti?", ona mi kaže "Jesam". Ja sam tu dobila snagu i između drva zaronila dole. Udaralo me je u glavu, došla sam nekako do nje, ona je sva modra bila, crna od hladnoće - govorila je Lejla.