Gosti emisije o globalnim političkim sukobima

- Kada govorimo o trenutnoj situaciji u Iranu, bitno je naglasiti da je Iran već godinama na meti zapadnih sila, posebno Izraela, koji sanja o smeni režima u Teheranu. To nije nova priča, već traje decenijama, još od iranske revolucije 1979. godine, kada je svrgnut šah, koji je bio saveznik Zapada. Od tada, Iran je trn u oku ne samo Izraelu, već i Americi i njenim saveznicima. Oni žele da Iran ponovo postane marioneta zapadnih interesa, kao što je to slučaj sa mnogim drugim državama u regionu. Međutim, zbog prisustva Kine i Rusije, do sada je uspešno izbegnut direktan sukob širih razmera - rekao je Pavić i dodao: